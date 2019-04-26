LBO “Korolar Söylüyor” konseri Pazartesi akşamı…

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO) düzenlediği “Korolar Söylüyor” adlı konser, 29 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de Bellapais Manastırı’nda gerçekleştiriliyor.

Lefkoşa Belediye Orkestrası Şefi Oskay Hoca ve Koro Şefleri Hare Yakula, Müge Görgül, Rana Uluçay ile Erkan Dağlı’nın yönetiminde gerçekleştirilecek konser halka açık ve ücretsiz olacak.

Koro eserlerinin orkestra eşliğinde seslendirileceği konserde Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) Otello Çoksesli Korosu, KPKD Ada Işığı Çocuk Korosu, MAKAMER Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu, SONARE Çoksesli Korolar Derneği Korosu ve LBO Çocuk Korosu sahne alacak.