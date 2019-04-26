Yakın Doğu finale yakın: : 74-39

SERİ 2-0 OLDU

Yakın Doğu, play-off’un ikinci maçında Girne Amerikan Üniversitesi’ni 74-39 yenerek seriyi 2-0’a getirdi. Maçta YDÜ adına Günay 14 sayı ile en skorer oyuncu olurken, Palmer ise 12 sayı – 12 ribaunt ile “double-double” ile maçı tamamladı

Yer: NEU RA 25 Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Çetin Yardım, Ali Kozokt

YDÜ: Palmer (12), Halil (9), İhsan (5), Macura (4), Berkem (3), Ahmet (11), Ferit (2), Doğukan (6), Günay (14), Alp (8)

GAÜ: Mehmet, Erdem (14), Attila, Uraz, Bert (4), Halit (6), Emre (10), Batuhan (5)

1.periyot: 16-9

İlk yarı: 30-22

3.periyot: 49-32

Tonguç KOTAK

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde play-off’un ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi’ni 74-39 yenerek seriyi 2-0 yaparak finale çok yaklaştı.

NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan maça iki takım da tutuk bir şekilde başladı. İlk yarıda beklenen oyununu oynayamayan Yakın Doğu, Girne Amerikan Üniversitesi karşısnda devreyi 30-22 önde bitirdi.

Maçın ikinci yarısında tecrübeli isimlerinin devreye girmesi ve savunmasını sertleştiren Yakın Doğu farkı açtı ve maçı 74-39 kazanarak üç maç kazanı esasına göre oynanan seride durumu 2-0 yapatı.

İki takım serinin üçüncü maçını 29 Nisan Pazartesi akşamı Girne’de oynayacaklar.

Karşılaşmada Yakın Doğu adına Günay 14 sayı ile en skorer oyuncu olurken, Palmer ise 12 sayı – 12 ribaunt ile “double-double” ile maçı tamamladı

Koop – LAÜ 2.maç bu gece

Play-off’un diğer mücadelesinde Koopspor ile Lefke Avrupa Üniversitesi bu gece saat 19.00’da Necati Taşkın İlkokulu Salonu’nda karşı karşıya gelecekler.

Koopspor’un 1-0 önde olduğu seride taraflar mutlak kazanmak amacı ile sahaya çıkacaklar.