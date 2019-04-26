Doğan’da hüsran

Yapılan önemli transferlerle oluşturulan güçlü kadro, harcanan paralar Doğan Türk Birliği’ne yine kupa kazandırmadı

LİGDEN SONRA KUPANIN DA DIŞINDA KALDI: Doğan Türk Birliği iddialı girdiği sezonda, önce lig ardından da kupanın dışında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı

Süper Lig’in en güçlü kadrolarından birini oluşturan Doğan Türk Birliği, Kıbrıs Kupası yarı finalinde önceki akşam Yenicami’ye mağlup olarak kupadan elenmesi sonucu sezonu kupasız kapattı.

Bayar Piskobulu başkanlığındaki Doğan Türk Birliği’nde sezon başında yapılan genel kurulda yeniden başkan adayı olan Bayar Piskobulu ile başkan adayı olacağı duyurulan Murat Girgen arasındaki karşılıklı açıklamalar camiada biraz da olsa gerginliğe yol açmıştı.

Genel kurul sürecinin kapanmasının ardından bu kez teknik direktör Caner Oshan ve yardımcısı Afün Girgen’in “görevden ayrılıyorlar” şeylinde söylentiler çıkmıştı.

Tüm bu söylentiler ve gerginliklerin tatlıya bağlanarak başlanan sezonda Doğan Türk Birliği ilk 3 haftayı puansız kapatarak taraftarlarında hayal kırıklığı yaşatmıştı. İlerleyen haftalarda toparlanma sürecine giren sarı-lacivertliler sezonun ilk devresini devre lideri MTG’nin 4, puan ikinci Yenicami’nin 3 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlamıştı.

Sezon başındaki Serhan Önet, Çağrı Kıral, Bayran Anday, Sercan Demirman, İbrahim Çıdamlı transferlerine devre arasında yapılan Okafor-Eko transferleri ile takviye yapan Doğan, ikinci devre öncesinde şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterildi.

Şampiyonluk yarışında Mağusa Türk Gücü ile Yenicami ile birlikte yer alan Doğan Türk Birliği bu yarışı sezonun 20’inci haftasına kadar kovalayabildi. Puan farkının 10’a çıkması ile şampiyonluk yarışından kopan Doğan Türk Birliği gözünü kupaya dikti.

Kıbrıs Kupası’nda yarı final ilk maçında başkentte lider Yenicami’yi 3-2 mağlup eden Doğan rövanş maçı öncesi avantaj elde etmişti. Herkes Doğan’ın finale çıkacağı yorumu yaparken, Süper Lig lideri Yenicami kupa yarı final rövanş maçında Doğan’a göz açtırtmadı.

Girne’de Doğan Türk Birliği’ni kendi taraftarı önünde 2-0 mağlup eden Yenicami rakibini kupadan da saf dışı bıraktı ve finale yükselen taraf oldu.

Doğan Türk Birliği ise sezonu kupasız kapatmış oldu. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serhan Önet, Sercan Demirman, Ahmet Sönmez, Hasan Kanlı gibi isimler gelecek sezonda yeniden takıma dönebilecek.