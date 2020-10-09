Gönyeli sezonu açtı

Tonguç KOTAK

Basketbol Kadınlar Ligi’ne geri dönüş yapan Gönyeli lig hazırlıklarına başladı.

Fatoş Anıl Öder’in antrenörlüğünde sahada olacak kırmızı beyazlılar iddialı bir kadro kurmuş durumda.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda önceki akşam gerçekleştirilen idmanda bayan takım kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Hedefimiz şampiyonluk

Gönyeli kadın basketbol takımı koçu Fatoş Anıl Öder, Havadis’e açıklamalrda bulundu.

Öder, “Geçen yıldan var olan takıma transferler yaptık. Huriye Güriz, Havva Arabacıoğlu Güvensoy ,Damla Öneri gibi bu ligin tecrübeli isimlerini kadromuza kattık.

Şu annda Atatürk Stadyumunda çalışmalarımıza başladık.Haftada 3 gün kondisyon 2 gün de kuvvet antrenmanı olacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz…Hedef şampiyonluk.

Sürecin normal devam etmesi durumunda Ocak ayında sezonun başlayabileceği bilgisini aldık. Yeni sezonun tüm basketbol ve spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.