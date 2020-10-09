BTM’nin başarılı antrenörleri ödüllendirdi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından futbol liglerinin tamamlanmasının ardından yapılan yılın başarılı antrenörleri ödül töreni, ligleri daha sonra tamamlanan Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde başarılı olan antrenörler için yapıldı. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2019-2020 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri de belirleyerek ödüllendirdi. Eziç Restorant’da gerçekleştirilen yemekli ödül törenine Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) Başkanı Süleyman Göktaş, bazı yönetim kurulu üyeleri ve ödül alan teknik direktör ve antrenörler katıldı. 2019-2020 Futbol sezonunda Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig şampiyon ve finalist takımların antrenörlerine, ödüller Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Süleyman Göktaş, başkan vekili Turgay Kara, Eğitim Sorumlusu Salahi Uçkan, yönetim kurulundan Ahmet Ogan, Ahmet Dedekorkut, Hüseyin Cantürk, Osman Yıldızev, Mustafa Özçığ, Yüksel Öcal, Yüksel Tok, tarafından verildi. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilen teknik direktörler ve antrenörler şöyle:
Yeni Erenköy
Antrenör Cenk Şeren
Yardımcı Antrenör Eren Kara
Gaziveren
Teknik Direktör Sayıner Seyitler
Yardımcı Antrenör Sıtkı Karadal
Demirhan
Antrenör İskender Suiçmez
Haspolat
Teknik Direktör Hişam Tarazi
Sadrazam Kayalar
Antrenör Yusf Tek
Antrenör Halil Erdoğuş