BTM’nin başarılı antrenörleri ödüllendirdi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından futbol liglerinin tamamlanmasının ardından yapılan yılın başarılı antrenörleri ödül töreni, ligleri daha sonra tamamlanan Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde başarılı olan antrenörler için yapıldı. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2019-2020 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri de belirleyerek ödüllendirdi. Eziç Restorant’da gerçekleştirilen yemekli ödül törenine Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) Başkanı Süleyman Göktaş, bazı yönetim kurulu üyeleri ve ödül alan teknik direktör ve antrenörler katıldı. 2019-2020 Futbol sezonunda Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig şampiyon ve finalist takımların antrenörlerine, ödüller Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Süleyman Göktaş, başkan vekili Turgay Kara, Eğitim Sorumlusu Salahi Uçkan, yönetim kurulundan Ahmet Ogan, Ahmet Dedekorkut, Hüseyin Cantürk, Osman Yıldızev, Mustafa Özçığ, Yüksel Öcal, Yüksel Tok, tarafından verildi. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilen teknik direktörler ve antrenörler şöyle:

Yeni Erenköy

Antrenör Cenk Şeren

Yardımcı Antrenör Eren Kara

Gaziveren

Teknik Direktör Sayıner Seyitler

Yardımcı Antrenör Sıtkı Karadal

Demirhan

Antrenör İskender Suiçmez

Haspolat

Teknik Direktör Hişam Tarazi

Sadrazam Kayalar

Antrenör Yusf Tek

Antrenör Halil Erdoğuş