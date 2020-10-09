Erten Gazi tarihe geçti

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko basketbol takımları THY Avrupa Ligi’nin 2. hafta maçında karşı karşıya gelirken sporcumuz Erten Gazi de tarihi bir olaya imza attı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonundaki Türk derbisi, Sinan Erdem Spor Salonu’nda dün gece oynanırken, Anadolu Efes kadrosunda ilk Euroleague maçına çıkan Erten Gazi hem kendi kariyerinde bir ilki hem de KKTC Spor tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Erten’in oynama şansı bulmadığı maçı Fenerbahçe 80-71 kazandı.