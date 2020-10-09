Erten çok sert oynuyor

Tonguç KOTAK

Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman, sporcumuz Erten Gazi konusunda açıklamalarda bulundu.

Ataman, NTV’de katıldığı bir programda takım ile ilgili konuşurken sporcumuz Erten Gazi konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

Erten’in sert oynaması hoşuma gidiyor

Mavi beyazlı ekibin deneyimli koçu Erin Ataman programda Erten Gazi ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

Ataman, ““idmanda ABD Kolej Ligi takımlarından Fordham Üniversitesi’nden gelen eski oyuncumuz Erten idmanda takım arkadaşları bu gençten çekiniyorlar. Çok sert oynaması hoşuma gidiyor. Bu nedenle Erten Gazi’yi kadromuza aldık. Sert oynayan oyuncu benim takımımda her zaman yeri vardır.”dedi.