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Gönyeli Belediyesi 4 Mayıs’ta temel hizmetlerini açıyor

29 Nisan 2020

Gönyeli Belediyesi, temel faaliyetlerinin önemli bir bölümünü yeniden faaliyete geçiriyor.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 4 Mayıs’tan itibaren Gönyeli Belediyesi’nde temizlik, emlak, tahsilat, su, imar, kanalizasyon gibi temel fonksiyonlar çalışmaya başlayacak.

“Belediyemiz fonksiyonlarına Covid-19 koruma programlı olarak geriye dönecektir” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, farklı çalışma grupları içerisinde ve en üst düzeyde tedbirle görev yapacaklarını söyledi.

“Yurttaşa çoğunlukla randevulu olarak hizmet vereceğiz” diyen Ahmet Benli, bu süreçte online hizmet ağından da yararlanacaklarını belirtti.

Yurttaşların belediyeye gelişini en alt seviyede tutacak şekilde organize olduklarını ifade eden Ahmet Benli, hizmet verecek personelin maske, yüz siperliği ve sosyal mesafe kuralına mutlak bir uyumla çalışacaklarını vurguladı.

65 yaş üzerine “Tedarik Programı”nın aynen devam edeceğini belirten Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, 400’ün üzerinde kişinin bu programdan faydalandığını anımsattı.

“Gıda Destek Programı”ndan da 932 hanenin yararlandığını söyleyen Ahmet Benli, “Salgınla ilgili yeniden açılım ve normalleşme sürecinde de gıda desteğimiz aynı disiplinle sürecektir” dedi.

‘Yaşlılara Hizmet Birimi’nin de farklı bir işlevle hizmetlerini sürdüreceğini belirten Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “E-Vezne de devrededir. Gönyeli’de hatta yurt dışında yaşayan tüm dostlarımız, her türlü ödemelerini e-vezne üzerinden de yapabilir. Su, Emlak, Trafik, İşyeri ve Diğer Fatura borçları E-Vezne üzerinden sorgulanarak, kredi kartı ile ödenebilir” diye konuştu.

“Denetim ve temizlik”

Gönyeli Belediyesi’nin geçmişten bugüne denetim ve temizlikten taviz vermediğini anımsatan Ahmet Benli, kentin kapsamlı temizlik ve bakımı için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü ve yerel otoritelerin belirlediği salgın tedbirlerinin sürekli denetleneceğini söyleyen Ahmet Yalçın Benli, denetim ve temizlik konusunda belediye ekiplerinin çok daha titiz bir çalışma yürüteceğini söyledi.

Benli, “Özellikle risk gruplarındaki insanlarımıza çağrımız geçerlidir. Lütfen evlerinizden ayrılmayınız. Bizler sizlere hizmet etmek için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Belediyeniz sizlerin emrindedir” dedi.



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