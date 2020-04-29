DünyaEkonomi

ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde daraldı

29 Nisan 2020
ABD Ekonomi
ABD Ekonomi

ABD ekonomisi, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daralarak piyasa beklentisinin üzerinde bir küçülme gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait öncü GSYH verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD’de GSYH, yılın ilk çeyreğinde 2019’un aynı dönemine göre yüzde 4,8 azaldı.

Küresel finansal kriz döneminden sonraki en sert düşüşü kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4 daralma yönündeydi.

Covid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde daralan ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,1’lik büyüme kaydetmişti.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada; kişisel tüketim harcamaları, yabancıların sabit yatırımları, özel stok yatırımları, ihracat ve ithalattaki düşüş etkili oldu.

Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,3 artış gösterdi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 1,8 arttı. Beklentiler bu verinin yüzde 1,4 artması yönündeydi.



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