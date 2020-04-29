Türkiye’de 100 yaşındaki Kovid-19 hastası yoğun bakımdan çıktı

Türkiye Denizli’de, kronik rahatsızlıkları bulunan 1920 doğumlu Süleyman Çavdar, evinde rahatsızlanması üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Burada uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Çavdar, 22 Nisan’da dahiliye yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Solunum cihazına bağlanan hasta, 8 günün ardından yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlanarak göğüs hastalıkları servisine çıkarıldı.

Doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla servise alınan hastanın bir süre daha gözetim altında tutulacağı belirtildi.

Virüsü yenen en yaşlı hasta oldu

Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Akbudak, hafta içinde Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan 4 hastayı servise çıkarttıklarını bildirdi.

Çavdar’ın Kovid-19 tedavisinin başarıyla sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Akbudak, “Türkiye’nin en yaşlısı, 100 yaşındaki Kovid-19’lu hastamız yaşam mücadelesini kazandı” ifadesini kullandı