Türkiye

Türkiye’de 100 yaşındaki Kovid-19 hastası yoğun bakımdan çıktı

29 Nisan 2020
100 yaşındaki hasta
Süleyman Çavdar

Türkiye Denizli’de, kronik rahatsızlıkları bulunan 1920 doğumlu Süleyman Çavdar, evinde rahatsızlanması üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Burada uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Çavdar, 22 Nisan’da dahiliye yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Solunum cihazına bağlanan hasta, 8 günün ardından yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlanarak göğüs hastalıkları servisine çıkarıldı.

Doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla servise alınan hastanın bir süre daha gözetim altında tutulacağı belirtildi.

 

Virüsü yenen en yaşlı hasta oldu

 

Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Akbudak, hafta içinde Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan 4 hastayı servise çıkarttıklarını bildirdi.

Çavdar’ın Kovid-19 tedavisinin başarıyla sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Akbudak, “Türkiye’nin en yaşlısı, 100 yaşındaki Kovid-19’lu hastamız yaşam mücadelesini kazandı” ifadesini kullandı



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Koronavirüs tanısı 1 dakikaya düşürülebilir!

Koronavirüs tanısı 1 dakikaya düşürülebilir!

23 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de 23 Nisan’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491’e yükseldi

Türkiye’de 23 Nisan’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491’e yükseldi

23 Nisan 2020
Photo of Muhtar, koronavirüse karşı köy girişini kayalarla kapattı

Muhtar, koronavirüse karşı köy girişini kayalarla kapattı

23 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de Mazhar ve Fuat’tan Özkansız 23 Nisan konseri

Türkiye’de Mazhar ve Fuat’tan Özkansız 23 Nisan konseri

23 Nisan 2020
Photo of Dünya Sağlık Örgütü’nden Türkiye açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü’nden Türkiye açıklaması

23 Nisan 2020
Photo of Türk Hava Yolları 23 Nisan uçuşunun hikayesini paylaştı

Türk Hava Yolları 23 Nisan uçuşunun hikayesini paylaştı

23 Nisan 2020
Photo of 93 yaşında corona virüsü yendi, horon oynayarak taburcu oldu

93 yaşında corona virüsü yendi, horon oynayarak taburcu oldu

23 Nisan 2020
Photo of TK-1920 Gökyüzünde ay-yıldız çizdi

TK-1920 Gökyüzünde ay-yıldız çizdi

23 Nisan 2020
Photo of Türkiye Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

Türkiye Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

22 Nisan 2020
Photo of TC Merkez Bankası faiz indirimine gitti

TC Merkez Bankası faiz indirimine gitti

22 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı