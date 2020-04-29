Kıbrıs

DEV-İŞ: Kısmi mesai kararnamesi kabul edilemez

29 Nisan 2020
DEV-İŞ
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), dün açıklanan “Kısmi Mesai Kararnamesi”nin yasa dışı, keyfi ve kabul edilemez olduğunu savundu.

Kararnamenin yıllarca verilen mücadelelerle kazanılan hakların bir çırpıda ortadan kaldırılması anlamına geldiğini kaydeden Dev-İş, çalışanların yalnızca kazançlarının budanmayacağını, primlerinin ve    dolayısıyla emeklilik dönemlerindeki maaşları ve ihtiyat sandığı ikramiyelerinin de azalacağını belirtti.

Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam, yazılı açıklamasında “Canımızı ve sevdiklerimizi korumak için evde kaldığımız bu günleri fırsat olarak gören UBP-HP hükümeti sabrımızı sınamasın. Israrlı olmaları durumunda, tüm yasal haklarımızı kullanmanın yanında, gerekirse sağlığımızı korumak için maskemizi takar sosyal mesafeyi korur yine sokaklara döneriz” dedi.



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