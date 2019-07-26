KıbrısManşet

Gökyüzünün mavisinden meclisin kırmızısına

26 Temmuz 2019

Pınar Barut’un Pazartesi konuğu UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk olacak. İlgiyle okuyacaksınız…

  • Spikerlik hayalleri kurarken hosteslik yapmaya başladı. Gökyüzü evi, KTHY ailesi oldu. Hukuk okudu, ardından aşkı ve anneliği tattı. 2 yıl önce İskele’den seçilen ilk kadın vekil olarak meclise girip tarihe geçti

 

  • Yoğurdunu evde kendi mayalayan, mahallesindeki kedi ve köpekleri sahiplenen, hayatını çocuklara adamış bir siyasetçi. Pınar’la “Siyasetteki Kadın” yazı dizisinin bu haftaki konuğu, Cumhuriyet Meclisinin son dönem kadın vekillerinden Yasemin Öztürk. 29 Temmuz Pazartesi günü gazeteniz Havadis’te…

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Eşref Çetinel

“KENDİ KENDİMİZİ YÖNETMEK…”

26 Temmuz 2019

Sahte paraya suçüstü

26 Temmuz 2019

Dört köke 5 ay

26 Temmuz 2019

Lefke’de “Venedik” utancı

26 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı