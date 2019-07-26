Gökyüzünün mavisinden meclisin kırmızısına

Pınar Barut’un Pazartesi konuğu UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk olacak. İlgiyle okuyacaksınız…
- Spikerlik hayalleri kurarken hosteslik yapmaya başladı. Gökyüzü evi, KTHY ailesi oldu. Hukuk okudu, ardından aşkı ve anneliği tattı. 2 yıl önce İskele’den seçilen ilk kadın vekil olarak meclise girip tarihe geçti
- Yoğurdunu evde kendi mayalayan, mahallesindeki kedi ve köpekleri sahiplenen, hayatını çocuklara adamış bir siyasetçi. Pınar’la “Siyasetteki Kadın” yazı dizisinin bu haftaki konuğu, Cumhuriyet Meclisinin son dönem kadın vekillerinden Yasemin Öztürk. 29 Temmuz Pazartesi günü gazeteniz Havadis’te…