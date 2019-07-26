Maddi kriz..!

Cenk’in Çetinkaya ile arasındaki maddi krizi giderememesi takasın gerçekleşmesini engelliyor

TRANSFER HENÜZ BİTMEDİ: Türk Ocağı ve Çetinkaya arasındaki Cenk-Remzi takasında, Cenk’in Çetinkaya’dan alacağı parayı henüz tahsil edememesi sebebiyle transfer henüz gerçekleşemedi. Ocak, bu sorunu çözmesi için sarı-kırmızılılara yarına kadar süre tanıdı aksi takdirde takas transferi yapılamayacak

Süper Lig’in köklü kulüpleri T.Ocağı ile Çetinkaya, Cenk ve Remzi takası için geri sayıma geçti. Günlerdir spor kamuoyunu meşgul eden takas için Türk Ocağı tarafı yarını son gün olarak belirleyerek bu takasın en geç yarına kadar olmaması durumunda transferden vazgeçecek.

Futbolda bir süredir yapılan transfer pazarlığında Çetinkaya’nın kadrosuna katmak istediği Remzi’ye karşılık, Türk Ocağı da sarı-kırmızılı takımın kalecisi Cenk’i istedi.

Türk Ocağı her ne kadar Cenk ile anlaşsa da Cenk’in Çetinkaya ile arasındaki maddi krizi giderememesi takasın gerçekleşmesini engelliyor. Remzi tarafında sıkıntı yaşanmazken, takas işleminde sorunun Cenk ve Çetinkaya tarafında olduğu ifade ediliyor.

Cenk ve Çetinkaya kulübü kendi aralarındaki pürüzü en geç yarına kadar çözmeleri durumunda bu takas gerçekleşecek. Aksi halde Cenk’in T.Ocağı’na, Remzi’nin de Çetinkaya’ya gitmesi gerçekleşmemiş olacak.