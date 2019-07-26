FutbolSpor

Hakem Klasmanları belirlendi

26 Temmuz 2019

SÜPER LİG’DE TOPLAM 28 HAKEM GÖREV YAPACAK: 2019-2020 sezonunda yeni klasmanlara göre, 17 kişilik Süper Lig Hakem ve 11 kişilik Süper Lig Yardımcı Hakem kadrosu oluşturuldu. Diğer klasmanlarda;  5 B Klasman Hakem, A Klasmana, 3 tane C Klasman Hakem, B Klasman Hakemliğine terfi etti.  9 tane Aday Hakem, C Klasman Hakemliğine yükseldi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK), talimatlarına göre her yıl sezon sonu yapılan Klasman Belirleme Sınavları’nın sonuçlarına göre 2019- 2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi. Merkez Hakem Kurulu Talimatlarında belirtilen sınavlara ( yazılı sınav ve atletik test) katılan hakemlere, Gözlemci ve MHK puanlarının eklenmesiyle 2019- 2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi.

 

2019-2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları şöyle:

Süper Lig hakemi

1.KEREM  ERAN                               Süper Lig Hakemi

2.FEHİM DAYI                   Süper Lig Hakemi

3.UTKU HAMAMCIO.    Süper Lig Hakemi

4.MEHMET SEZENER      Süper Lig Hakemi

5.SERHAN ŞİMŞEK          Süper Lig Hakemi

6.OSMAN ÖZPAŞA         Süper Lig Hakemi

7.ALİ ÖZER                         Süper Lig Hakemi

8.HÜSEYİN EYYÜPLER    Süper Lig Hakemi

9.EVREN KARADEMİR    Süper Lig Hakemi

10.MUSTAFA ÖZTUGAY               Süper Lig Hakemi

11.EMRE ÖZTAŞLI            Süper Lig Hakemi

12.HAKAN MUHTARO.  Süper Lig Hakemi

13.TURGAY MİSK            Süper Lig Hakemi

14.HÜSEYİN ÖZKAN       Süper Lig Hakemi

15.HAKAN ÜNAL             Süper Lig Hakemi

16.İSFENDİYAR A.SÖZ    Süper Lig Hakemi

17.ZEKAİ TÖRE                  Süper Lig Hakemi

 

Süper Lig yardımcı hakem

18.HALİL E. C.OĞLU        Süper Lig Yardımcı Hakem

19.MEHMET EKŞİCİ         Süper Lig Yardımcı Hakem

20.HAKAN GÖK                               Süper Lig Yardımcı Hakem

21.ENGİN AKKAGÜN     Süper Lig Yardımcı Hakem

22.SERTAN ALKIN            Süper Lig Yardımcı Hakem

23.YUSUF BAKAR            Süper Lig Yardımcı Hakem

24.EMRE ÇEVİKDAL        Süper Lig Yardımcı Hakem

25.CEM ÖKSÜZOĞ.         Süper Lig Yardımcı Hakem

26.ALİ KARAHASAN        Süper Lig Yardımcı Hakem

27.ÖZAL ÇAĞLAYAN       Süper Lig Yardımcı Hakem

28.RECEP YAMUK            Süper Lig Yardımcı Hakem

 

A hakem

29.İSMAİL ERCAN            A

30.ÖMER DOĞRU            A

31.AHMET ÖZKUR.         A

32.OSMAN KÜÇÜK         A

33.FERHAT TUNA            A

34.SERKAN DURMAZ     A

35.ŞAKİR AZİZOĞLU       A

 

B hakem

36.İSMAİL EGELİ              B

37.BURAK MANDIRALI  B

38.EMİNE YARKIN           B

39.CEMAL SARI                B

40.FATİH BARDAKÇIO.  B

41.HÜSEYİN ÖZAŞIK       B

42.MUSTAFA TORUN    B

43.SABRİYE ATİKOĞLU  B

44.MERT BULUT               B

45.NECMİ BULUT            B

46.CEMAL SAKALLI         B

47.OLGUN CANİK            B

48.ABDULLAH GENÇ      B

49.MEHMET ÇELİK          B

 

C hakem

50.HALİL ATLAR                               C

51.İBRAHİM KATMER    C

52.YUSUF ATLAR             C

53.MEHMET ÖZKAN       C

54.ÖZALP ÜCÜOĞLU     C

55.ÇAĞIN GÖKÇE            C

56.BURAK GÖNÜLALAN               C

57.BERK BAĞRIKARA     C

58.SERKAN BAŞKAYA     C

59.MERDİ SARIGÜL        C

60.MEHMET ÜNAL          C

61.YUSUFCAN DÖNDER               C

62.AHMET GENÇ             C

63.CENK ÖZFUTTU          C

64.BATUHAN TAYSEN    C

65.MESUT BOZLAR         C

66.KUBİLAY TOK              C

67.SAMİ ÖZENTÜRK       C

68.HÜSEYİN BAZ              C

69.ARİF MALEK                C

70.ALİ EREN ORÇAN       C

71.MURAT İZCİ                 C

72.ÖMER BOR                   C

 

Yardımcı hakem

73.RÜYA SAKALLI            Yardımcı Hakem

74.TAYYAR ALPDAĞ       Yardımcı Hakem

75.İRFAN ALICI                 Yardımcı Hakem

 

Aday

76.HÜSEYİN SAÇAR        Aday

77.SERDAR GÜRPINAR  Aday

78.ÜMİT ENES GÜRLEK Aday

79.FERDİ GÜZEL               Aday

80.AKAR KOÇ                    Aday

81.CEBRİYE KUŞÇU         Aday

82.HASAN ABAY              Aday

83.BERKAY ÖRNEK          Aday

 

Terfi Sayısı

A             Süper Lig Hakemi                            10KİŞİ

B             A                                                            5 KİŞİ

Aday     C                                                            9 KİŞİ

B             Süper Lig Yardımcı Hakem           2 KİŞİ

C             Yardımcı Hakem                              3 KİŞİ

 

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