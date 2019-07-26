SÜPER LİG’DE TOPLAM 28 HAKEM GÖREV YAPACAK: 2019-2020 sezonunda yeni klasmanlara göre, 17 kişilik Süper Lig Hakem ve 11 kişilik Süper Lig Yardımcı Hakem kadrosu oluşturuldu. Diğer klasmanlarda; 5 B Klasman Hakem, A Klasmana, 3 tane C Klasman Hakem, B Klasman Hakemliğine terfi etti. 9 tane Aday Hakem, C Klasman Hakemliğine yükseldi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK), talimatlarına göre her yıl sezon sonu yapılan Klasman Belirleme Sınavları’nın sonuçlarına göre 2019- 2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi. Merkez Hakem Kurulu Talimatlarında belirtilen sınavlara ( yazılı sınav ve atletik test) katılan hakemlere, Gözlemci ve MHK puanlarının eklenmesiyle 2019- 2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi.
2019-2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları şöyle:
Süper Lig hakemi
1.KEREM ERAN Süper Lig Hakemi
2.FEHİM DAYI Süper Lig Hakemi
3.UTKU HAMAMCIO. Süper Lig Hakemi
4.MEHMET SEZENER Süper Lig Hakemi
5.SERHAN ŞİMŞEK Süper Lig Hakemi
6.OSMAN ÖZPAŞA Süper Lig Hakemi
7.ALİ ÖZER Süper Lig Hakemi
8.HÜSEYİN EYYÜPLER Süper Lig Hakemi
9.EVREN KARADEMİR Süper Lig Hakemi
10.MUSTAFA ÖZTUGAY Süper Lig Hakemi
11.EMRE ÖZTAŞLI Süper Lig Hakemi
12.HAKAN MUHTARO. Süper Lig Hakemi
13.TURGAY MİSK Süper Lig Hakemi
14.HÜSEYİN ÖZKAN Süper Lig Hakemi
15.HAKAN ÜNAL Süper Lig Hakemi
16.İSFENDİYAR A.SÖZ Süper Lig Hakemi
17.ZEKAİ TÖRE Süper Lig Hakemi
Süper Lig yardımcı hakem
18.HALİL E. C.OĞLU Süper Lig Yardımcı Hakem
19.MEHMET EKŞİCİ Süper Lig Yardımcı Hakem
20.HAKAN GÖK Süper Lig Yardımcı Hakem
21.ENGİN AKKAGÜN Süper Lig Yardımcı Hakem
22.SERTAN ALKIN Süper Lig Yardımcı Hakem
23.YUSUF BAKAR Süper Lig Yardımcı Hakem
24.EMRE ÇEVİKDAL Süper Lig Yardımcı Hakem
25.CEM ÖKSÜZOĞ. Süper Lig Yardımcı Hakem
26.ALİ KARAHASAN Süper Lig Yardımcı Hakem
27.ÖZAL ÇAĞLAYAN Süper Lig Yardımcı Hakem
28.RECEP YAMUK Süper Lig Yardımcı Hakem
A hakem
29.İSMAİL ERCAN A
30.ÖMER DOĞRU A
31.AHMET ÖZKUR. A
32.OSMAN KÜÇÜK A
33.FERHAT TUNA A
34.SERKAN DURMAZ A
35.ŞAKİR AZİZOĞLU A
B hakem
36.İSMAİL EGELİ B
37.BURAK MANDIRALI B
38.EMİNE YARKIN B
39.CEMAL SARI B
40.FATİH BARDAKÇIO. B
41.HÜSEYİN ÖZAŞIK B
42.MUSTAFA TORUN B
43.SABRİYE ATİKOĞLU B
44.MERT BULUT B
45.NECMİ BULUT B
46.CEMAL SAKALLI B
47.OLGUN CANİK B
48.ABDULLAH GENÇ B
49.MEHMET ÇELİK B
C hakem
50.HALİL ATLAR C
51.İBRAHİM KATMER C
52.YUSUF ATLAR C
53.MEHMET ÖZKAN C
54.ÖZALP ÜCÜOĞLU C
55.ÇAĞIN GÖKÇE C
56.BURAK GÖNÜLALAN C
57.BERK BAĞRIKARA C
58.SERKAN BAŞKAYA C
59.MERDİ SARIGÜL C
60.MEHMET ÜNAL C
61.YUSUFCAN DÖNDER C
62.AHMET GENÇ C
63.CENK ÖZFUTTU C
64.BATUHAN TAYSEN C
65.MESUT BOZLAR C
66.KUBİLAY TOK C
67.SAMİ ÖZENTÜRK C
68.HÜSEYİN BAZ C
69.ARİF MALEK C
70.ALİ EREN ORÇAN C
71.MURAT İZCİ C
72.ÖMER BOR C
Yardımcı hakem
73.RÜYA SAKALLI Yardımcı Hakem
74.TAYYAR ALPDAĞ Yardımcı Hakem
75.İRFAN ALICI Yardımcı Hakem
Aday
76.HÜSEYİN SAÇAR Aday
77.SERDAR GÜRPINAR Aday
78.ÜMİT ENES GÜRLEK Aday
79.FERDİ GÜZEL Aday
80.AKAR KOÇ Aday
81.CEBRİYE KUŞÇU Aday
82.HASAN ABAY Aday
83.BERKAY ÖRNEK Aday
Terfi Sayısı
A Süper Lig Hakemi 10KİŞİ
B A 5 KİŞİ
Aday C 9 KİŞİ
B Süper Lig Yardımcı Hakem 2 KİŞİ
C Yardımcı Hakem 3 KİŞİ