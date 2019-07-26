SÜPER LİG’DE TOPLAM 28 HAKEM GÖREV YAPACAK: 2019-2020 sezonunda yeni klasmanlara göre, 17 kişilik Süper Lig Hakem ve 11 kişilik Süper Lig Yardımcı Hakem kadrosu oluşturuldu. Diğer klasmanlarda; 5 B Klasman Hakem, A Klasmana, 3 tane C Klasman Hakem, B Klasman Hakemliğine terfi etti. 9 tane Aday Hakem, C Klasman Hakemliğine yükseldi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK), talimatlarına göre her yıl sezon sonu yapılan Klasman Belirleme Sınavları’nın sonuçlarına göre 2019- 2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi. Merkez Hakem Kurulu Talimatlarında belirtilen sınavlara ( yazılı sınav ve atletik test) katılan hakemlere, Gözlemci ve MHK puanlarının eklenmesiyle 2019- 2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi.

2019-2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları şöyle:

Süper Lig hakemi

1.KEREM ERAN Süper Lig Hakemi

2.FEHİM DAYI Süper Lig Hakemi

3.UTKU HAMAMCIO. Süper Lig Hakemi

4.MEHMET SEZENER Süper Lig Hakemi

5.SERHAN ŞİMŞEK Süper Lig Hakemi

6.OSMAN ÖZPAŞA Süper Lig Hakemi

7.ALİ ÖZER Süper Lig Hakemi

8.HÜSEYİN EYYÜPLER Süper Lig Hakemi

9.EVREN KARADEMİR Süper Lig Hakemi

10.MUSTAFA ÖZTUGAY Süper Lig Hakemi

11.EMRE ÖZTAŞLI Süper Lig Hakemi

12.HAKAN MUHTARO. Süper Lig Hakemi

13.TURGAY MİSK Süper Lig Hakemi

14.HÜSEYİN ÖZKAN Süper Lig Hakemi

15.HAKAN ÜNAL Süper Lig Hakemi

16.İSFENDİYAR A.SÖZ Süper Lig Hakemi

17.ZEKAİ TÖRE Süper Lig Hakemi

Süper Lig yardımcı hakem

18.HALİL E. C.OĞLU Süper Lig Yardımcı Hakem

19.MEHMET EKŞİCİ Süper Lig Yardımcı Hakem

20.HAKAN GÖK Süper Lig Yardımcı Hakem

21.ENGİN AKKAGÜN Süper Lig Yardımcı Hakem

22.SERTAN ALKIN Süper Lig Yardımcı Hakem

23.YUSUF BAKAR Süper Lig Yardımcı Hakem

24.EMRE ÇEVİKDAL Süper Lig Yardımcı Hakem

25.CEM ÖKSÜZOĞ. Süper Lig Yardımcı Hakem

26.ALİ KARAHASAN Süper Lig Yardımcı Hakem

27.ÖZAL ÇAĞLAYAN Süper Lig Yardımcı Hakem

28.RECEP YAMUK Süper Lig Yardımcı Hakem

A hakem

29.İSMAİL ERCAN A

30.ÖMER DOĞRU A

31.AHMET ÖZKUR. A

32.OSMAN KÜÇÜK A

33.FERHAT TUNA A

34.SERKAN DURMAZ A

35.ŞAKİR AZİZOĞLU A

B hakem

36.İSMAİL EGELİ B

37.BURAK MANDIRALI B

38.EMİNE YARKIN B

39.CEMAL SARI B

40.FATİH BARDAKÇIO. B

41.HÜSEYİN ÖZAŞIK B

42.MUSTAFA TORUN B

43.SABRİYE ATİKOĞLU B

44.MERT BULUT B

45.NECMİ BULUT B

46.CEMAL SAKALLI B

47.OLGUN CANİK B

48.ABDULLAH GENÇ B

49.MEHMET ÇELİK B

C hakem

50.HALİL ATLAR C

51.İBRAHİM KATMER C

52.YUSUF ATLAR C

53.MEHMET ÖZKAN C

54.ÖZALP ÜCÜOĞLU C

55.ÇAĞIN GÖKÇE C

56.BURAK GÖNÜLALAN C

57.BERK BAĞRIKARA C

58.SERKAN BAŞKAYA C

59.MERDİ SARIGÜL C

60.MEHMET ÜNAL C

61.YUSUFCAN DÖNDER C

62.AHMET GENÇ C

63.CENK ÖZFUTTU C

64.BATUHAN TAYSEN C

65.MESUT BOZLAR C

66.KUBİLAY TOK C

67.SAMİ ÖZENTÜRK C

68.HÜSEYİN BAZ C

69.ARİF MALEK C

70.ALİ EREN ORÇAN C

71.MURAT İZCİ C

72.ÖMER BOR C

Yardımcı hakem

73.RÜYA SAKALLI Yardımcı Hakem

74.TAYYAR ALPDAĞ Yardımcı Hakem

75.İRFAN ALICI Yardımcı Hakem

Aday

76.HÜSEYİN SAÇAR Aday

77.SERDAR GÜRPINAR Aday

78.ÜMİT ENES GÜRLEK Aday

79.FERDİ GÜZEL Aday

80.AKAR KOÇ Aday

81.CEBRİYE KUŞÇU Aday

82.HASAN ABAY Aday

83.BERKAY ÖRNEK Aday

Terfi Sayısı

A Süper Lig Hakemi 10KİŞİ

B A 5 KİŞİ

Aday C 9 KİŞİ

B Süper Lig Yardımcı Hakem 2 KİŞİ

C Yardımcı Hakem 3 KİŞİ