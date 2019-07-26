Aytaç: İlk hedef erkenden yapılanma

OKOLİ’NİN YERİNE 1 YABANCI: Gönyeli’de 3 yabancıdan Okoli başka bir takıma gitti. Christian ve Binatlı’nın talip olduğu Kehinde ise takımda kalırken 1 forvet için yabancı futbolcuları deneyecek olan kırmızı-beyazlılar birini seçerek kadrosunu erken zamanda oluşturmayı planlıyor

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’in köklü kulüplerinden Gönyeli Kulübü’nde Teknik Direktör Bülent Aytaç göreve geleli kısa bir süre olmasına rağmen çalışmalara vakit kaybetmeden yoğun bir tempo ile başladıklarını belirtti. Gönyeli Kulüp Başkanı Ömer Saykal ve yeni yönetim kurulu ile görüşme gerçekleştirdikten sonra tekliflerini kabul ettiğini söyleyerek şunları ekledi: ”Gönyeli’nin teklifine evet dedik. Başkan ve yönetim gerçekten güçlü bir ekip olmuş. Benim vizyonumla uyuştu ve görevi kabul ettim. Bu yola baş koyduk. Gönyeli’yi iyi yerlere taşıyacağız. B u benim Gönyeli’deki 2.dönemim. Geçmişi çok büyük bir camia ve geçmişinde nice tarih yazmış bir kulüp. Yeni başkan ve yönetim ile camia bir olursa özlenen büyük Gönyeli takımı yine büyük işler başaracaktır. Amacımız eski güçlü Gönyeli’yi inşa etmek. Başkan, vizyonu açık biri. Ömer Saykal, herkesle iyi anlaşan ve herkese hitap eden biridir. Başkan ve yönetim ile bu sezon iyi işler yapmayı hedefliyoruz.”

Aytaç:“Bu yola baş koyduk”

Gönyeli’yi iyi yerlere taşımak için bu yola baş koyduklarını açıklayan Bülent Aytaç “Görevi alalı 2-3 gün oldu. İlk etepda takımı kurmayı hedefliyoruz. Genç takımdan arkadaşlar da aramızda. Onlardan da faydalanacağız. Transfer edilmesi uygun 12-13 kişilik yerli futbolcu listesini yönetime verdik. Dünden beri üzerinde çalışıyoruz. Bunların bir kısmını bünyemize katmak isteriz. Gönyeli’ye yakışır ve en faydalı olan en az 5-6 ismi kadromuza dahil edeceğiz.”

“Ağustos ayında kamp yapacağız”

Takımı ilk etapta erken zamanda kurarak hazırlık maçlarında uyum sorununu ortadan kaldırmak istediklerini belirten, Gönyeli Kulübü Teknik Direktörü Bülent Aytaç, hazırlık maçlarının 10 Ağustosta başlayacağını söyleyerek 4 hazırlık maçı oynayacaklarını açıkladı. Aytaç şöyle devam etti: “İlk hazırlık maçımız Ağustos ayında yapacağız. Kamp süresine kadar 4 maç oynayacağız. Bu süreçte kadromuzu tamamlayıp kampa gideceğiz. Yurt içi veya yurt dışında Ağustos ayı sonuna doğru kampımızı gerçekleştireceğiz. Kampa kadar eksikleri göreceğiz ona göre gerekirse takviyeleri yapacağız.”

“İki yabancımız ile anlaşma noktasındayız”

Gönyeli’de 3 yabancıdan Okoli başka bir takıma gitti. Christian ve Binatlı’nın talip olduğu Kehinde ise takımda kalırken 1 forvet için yabancı futbolcuları deneyecek olan kırmızı-beyazlılar birini seçerek kadrosunu erken zamanda oluşturmayı planlıyor. Aytaç bu konuyla ilgili şunları söyledi: “3 yabancıdan sadece Okoli, başka bir takıma gitti. Diğer iki yabancımız büyük ihtimalle takımda olacak. Bu durumda 1 forvet için yabancı futbolcuları deneyerek birini seçeceğiz. İdeal kadromuzu kurarak lige hazır olacağız.”