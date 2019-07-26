Mesut Özil’e bıçaklı saldırı girişimi!

Arsenal’in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil ve takım barkadaşı Sead Kolasinac, Kuzey Londra’da bıçaklı saldırıya uğradı.

Bıçaklı ve kasklı saldırganlar Mesut’a motorla yaklaştı, ünlü futbolcu arabasından inerek yakınlarda tanıdığı Türk restoranına sığındı. Takım arkadaşı Senad Kolasinac,

Mesut Özil’i görünce olay yerine koştu ve saldırganı kovaladı. Restoran çalışanlarının da gelmesiyle saldırgan kaçtı, saldırganın Kolasinac ile karşı karşıya geldikleri görüntüleri restoranın kameralarında ortaya çıktı. Mesut’un lüks aracını hedef alan saldırgan, kalabalık yaklaşınca olay yerinden uzaklaştı. Mesut restorana sığınırken aracını yolun ortasında bıraktı.