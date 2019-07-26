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Driftte ikinci randevu

26 Temmuz 2019

2019 KKTC Drift Şampiyonası’nda 4 yarışlık sezonun ikinci ayağı pazar günü yapılacak.

Cemsa Sporting Center’de yapılacak olan ikinci ayak gece gerçekleştirilecek.

 

Gece mücadele edecekler

Sezonun ilk yarışında mücadele eden hemen tüm yarışçıların şimdiden ön kayıt yaptırdığı açıklanan yarışın kayıt işlemleri, serbest antrenmanları ve teknik kontrolleri yarın 17.00-20.00 arasında yapılacak.  Şampiyonada yarı final 18.45’te ve final de saat 20.00’de yapılacak.

 

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