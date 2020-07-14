Gökçebel: Bu ideolojik bir dayatmadır

Havadis’in “Anayasayı paspas ettiler” başlığı ile gündeme taşıdığı Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun imzaladığı İşbirliği Mutabakat Zaptına ilk tepki KTOEÖS’ten geldi. KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve aynı kampusta kurulacak İlahiyat Anadolu Lisesi müfredatı konusunda Kıbrıs İlim Ahlak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nı (KİSAV) özel yetkilerle donatan İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın ideolojik bir dayatma olduğunu söyleyerek bunun kabul edilemeyeceğini belirtti. KİSAV’ın bağımsız bir vakıf olmadığını ifade eden Gökçebel, eğitimin ideolojisi ne olduğu belli olmayan vakıfa devredilmesinin kabul edilmez olduğunu vurguladı.KİSAV’ın TC elçiliğiyle beraber ortak kurulmuş bir vakıf olduğunu söyleyen Gökçebel,”kimse bizi çağdaş,demokratik,bilimsel,laik bir eğitim sisteminden uzaklaşarak doğru dürüst bir ülkeye ulaşacağımıza ikna etmeye çalışmasın” dedi. Havadis’e konuşan Gökçebel İşbirliği Mutabakat Zaptının tehlikelerine dikkat çekti ve uyarılarda bulundu. Gökçebel’in açıklaması şöyle;

“İdeolojik dayatma”

Kabul edebileceğimiz bir şey değil, bizim eğitim sisteminin kendi yasaları vardır. Eğitim sistemi bu ülkede çok değerler yetiştirdi, Eğitim sistemimizi yok edecek bir takım ideolojik dayatmaların yapılacağını biz KTOEÖS olarak çok önceden gördük.Bu dayatmalara karşı mücadele verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bir hükümet düşünün ki eğitim ve sağlık gibi temel hizmetleri bile ideolojisi ne olduğu belli olmayan vakıfa devrediyor. Bir eğitim bakanı düşünün ki TC Eğitim Bakanlığı’ndan uygunluk bildirimi almadan bile müfredatı yapamaz duruma gelmiştir. Bu durum kabul edilemez

“Okullara hijyen malzemesi alınmazken,KISAV için maddi imkanlar seferber edildi”

Hükümet halkın büyük bir kısmının çocuklarının gittiği okullara Covid-19 döneminde temizlik malzemeleri sağlayamazken, bir vakıfa kanalize edilen paralarla bu vakfın,ulaşım,iaşe,altyapı hizmetleri, kurs ödenekleri gibi masraflarını karşılayacak. Bu çocukların ailelerini bu ideolojik eğitime ikna edecek ve maddi imkanları seferber edecek. Ama halkın okullarına hijyen malzemesi dahi vermeyecek. Kendi geleceğimiz olan çocuklarımızın etkinliklerini KISAV gibi bir ideolojik vakıf düzenleyecek.

FETÖ benzetmesi

FETÖ’de yanıldıkları gibi KİSAV’da da yanılma ihtimalleri var mı? KİSAV bağımsız bir örgüt değildir. TC elçiliğiyle beraber ortak kurulmuş bir vakıftır. Kimse bizi çağdaş ,demokratik,bilimsel,laik bir eğitim sisteminden uzaklaşarak doğru dürüst bir ülkeye ulaşacağımıza ikna etmeye çalışmasın. Bunlar denenmiş ve başarılamamıştır.

“15 yıl içerisinde kurulan kuruluşlar incelensin”

Özellikle buradan bu ülkeyi yönettiğiniz zanneden makamlara seslenirim iyi araştırma yapın ve bu ülkede son 15 yılda kurulan vakıf örgüt ve bir sürü ideolojik kuruluşların kaynaklarını amaçlarını ideolojik temelleri, amaçlarını hedeflerini kamuoyuna açıklayın.