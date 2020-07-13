Dünya

Kosova lideri ifade vermek için Lahey’de

13 Temmuz 2020
Haşim Taçi, Başbakan Ramuş Haradinaj, Lahey, Hollanda, Kosova,

Kosova lideri Haşim Taçi, 1998-1999 döneminde işlenen askeri suçlarla ilgili ifade vermek üzere Lahey’e geldi.

Lahey’e vardıktan sonra basın toplantısı düzenleyen Taçi, “Yeni meydan okumaya cevap vermeye ve oğlum, ailem, halkım ve ülkem için kazanmaya hazırım. Kimse tarihi yeniden yazamaz, bu özgürlüğün bedelidir” ifadesini kullandı.

Hollanda’nın Lahey kentinde, Kosova’daki savaş ve sonrasında yaşanan suçları araştıran özel savcılık, Taçi ve dokuz eski askeri insanlığa karşı savaş suçu işlemekle suçlamıştı.

Taçi’nin nihai olarak suçlanıp suçlanmayacağına daha sonra davaya bakan yargıç karar verecek.

Taçi, Lahey’deki mahkemenin iddianameye onay vermesi durumunda istifa edeceğini açıklamıştı.

2018-2019 yıllarında, aralarında eski Başbakan Ramuş Haradinaj’in de bulunduğu Kosova Kurtuluş Ordusu’nun yaklaşık 200 eski askeri ifade vermek için Lahey’e çağrılmıştı.

Haradinaj, 19 Temmuz 2019’da görevinden istifa ederek gönüllü olarak Lahey’e gitmiş, ama susma hakkını kullanmıştı. Haradinaj daha sonra Priştine’ye dönmüştü.


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