Gökbilimde bir ilk: 25 bin kara deliğin yer aldığı harita oluşturuldu

Harita şaşırtıcı şekilde göğün kuzey yarısının yüzde 4’ünü kapsarken, bilim insanları göğün tamamının haritası çıkarılana kadar durmaya niyetli değil.

Haritadaki parlak noktalar yıldız gibi görünse de aslında bunlar, her biri başka bir uzak galakside bulunan birer süper kütleli kara delik.

Araştırmanın başındaki Francesco de Gasperin, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

Bu, son derece zorlu veriler üzerinde uzun yıllar yapılmış çalışmanın sonucu. Radyo sinyallerini gök resimlerine çevirmek için yeni yöntemler icat etmemiz gerekti.

Haritanın hazırlanması kolay olmamış. Dünya’yı çevreleyen serbest elektron katmanı iyonosfer, teleskopların görüşünü bulanıklaştırarak kara deliklerin saptanmasını zorlaştırıyor.

Araştırmanın yazarlarından Reinout van Weeren şöyle açıkladı:

Dünyaya bir yüzme havuzunun dibinden bakmaya çalışmak gibi. Yukarı baktığınızda sudaki dalgalar ışınları kırıyor ve görüşünüzü saptırıyor.

Harita toplamda 256 saat gözlem sonucunda oluşturuldu ve görüntüleri berraklaştırmak için ileri seviye ekipman gerekti.

Araştırmacıların kullandığı süper bilgisayarlar, iyonosferin etkisini düzeltmek için 4 saniyede bir gözlemlere algoritmalarla müdahale etti.

Huub Röttgering, “Onca yıllık yazılım gelişiminin ardından bunun gerçekten işe yaradığını görmek olağanüstü” dedi.