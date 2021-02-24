Niagara Şelaleleri, ABD’yi etkisi altına alan aşırı soğuklar nedeniyle dondu

SICAKLIKLAR -18 DERECENİN ALTINA DÜŞTÜ

Kuzey Amerika’nın doğusunda, Kanada’nın Ontario eyaleti ile ABD’nin New York eyaleti arasında yer alan ünlü Niagara Şelaleri’nin büyük bir kısmı hava sıcaklığının -18 derecenin altına düşmesinin ardından dondu.

TURİSTLERİ CEZBETTİ

Havada donan kalan suların görüntüsü ise turistleri cezbetti. Yüzlerce kişi bölgeyi ziyaret ederek sosyal medyada fotoğraflarını paylaştı.

BENZER BİR DURUM 6 YIL ÖNCE YAŞANDI

Bununla birlikte, Niagara Şelaleri’nin bir kısmı kış mevsiminde sürekli olarak donuyor, ancak bu kadar geniş kapsamlı bir donma olayı sadece aşırı soğuk hava dalgalarının görüldüğü dönemlerde gerçekleşiyor. Şelalerde benzer bir olay, en son 2014 ve 2015 yıllarında etkili olan kutupsal girdap esnasında gerçekleşmişti.

ABD’DE ETKİLİ OLAN SOĞUK HAVA EN AZ 58 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇTI

Diğer taraftan, ABD birkaç haftadır Teksas eyaleti olmak üzere bütün ülkeyi Kuzey Kutbu’ndan gelen soğuk hava dalgasıyla mücadele ediyor. Şiddetli soğuk bağlı ortaya çıkan hava olayları nedeniyle şu ana kadar en az 58 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 4 milyon kişinin ise elektrik ve ısınma sorunları yaşadığı düşünülüyor.