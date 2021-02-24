ÇevreDünya

Niagara Şelaleleri, ABD’yi etkisi altına alan aşırı soğuklar nedeniyle dondu

24 Şubat 2021
Niagara Şelaleri





ABD’nin kuzeyini etkisi altına alan ve en az 58 kişinin ölümüne neden olan aşırı soğuklar nedeniyle ülkenin Kanada sınırında bulunan Niagara Şelaleri dondu.

 





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24 Şubat 2021


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