“Geçmişteki büyük uydusu parçalandı, enkazı gezegene yağdı”

Araştırmacılar bu cisimlerin nasıl evrimleştiğini anlamak için NASA’nın şu anda Kızıl Gezegen’de bulunan InSight uzay aracının elde ettiği sismik veriler de dahil olmak üzere Mars, Phobos ve Deimos’la ilgili son verileri analiz etti.

Bunun sonucunda uyduların yörüngelerinin 1 ila 2,7 milyar yıl önce kesişmiş olabileceği saptandı. Araştırmacılar buradan hareketle iki uydunun atasının, şiddetli bir çarpışma nedeniyle parçalanan daha büyük bir uydu olduğu sonucuna vardı.

Bagheri, “Mars’ın eskiden daha büyük bir uydusu olduğu ve ona doğru yaklaşan cisimlerden biriyle çarpıştığı fikrini, çok heyecan verici ve şaşırtıcı buluyorum” diye konuştu.

Bu çarpışmanın yarattığı enkazın, Mars yüzeyine düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Bagheri, sözlerini şöyle sürdürüyor:

Mars’ın yüzeyi çarpışmaların meydana getirdiği kraterlerle dolu. Bunların çoğu da büyük uydunun parçalanması için hesapladığımız zaman aralığı içinde oluşmuş.

Araştırmacılar ayrıca Deimos’un yörüngesi nedeniyle Mars’tan yavaşça uzaklaştığını, Phobos’un ise gezegene yaklaştığını keşfetti. Phobos’un gelecekte Mars’la çarpışacağı ya da 39 milyon yıl içinde gezegenin çekim kuvveti yüzünden parçalanacağı tahmin ediliyor.

Bulgularını saygın bilim dergisi Nature’da yayımlayan Bagheri, ileri araştırmalarla, teorize ettikleri bu büyük uyduya dair daha fazla bilgi edinebileceklerini aktardı.

Araştırmacı, Japonya Uzay Ajansı’nın Phobos’tan örnekler toplamayı hedeflediği Marsian Moons Exploration (Mars Aylarının Keşfi) görevinin de yeni veriler sağlayacağını umuyor.