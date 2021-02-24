DSÖ haftalık raporunu yayınladı: Altı haftadır vaka, üç haftadır can kaybı azalıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya çapında Covid-19 vakalarının üst üste altı hafta azaldığını belirterek, 14-21 Şubat tarihleri arasında yüzde 11 azaldığını açıkladı.

DSÖ ayrıca, üst üste üç hafta ölüm oranlarının azaldığını belirterek bahsi geçen haftada da yüzde 20 düşüş görüldüğünü duyurdu.

BİR HAFTADA 66 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

14-21 Şubat tarihleri arasında dünyada 2,4 milyon yeni Covid-19 vakasının görüldüğünü açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, bir hafta içerisinde 66 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Küresel anlamda Covid-19’un ilk çıktığı günden bu yana 110,7 milyon kişiye bulaştığını belirten DSÖ, 2,4 milyondan fazla kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Örgüt, vaka sayılarında ABD’nin ilk sırada olduğunun altını çizerken onu Brezilya, Fransa, Rusya ve Hindistan’ın izlediğini söyledi.

‘MUTASYONLAR, NORMAL VAKALARI GEÇTİ’

Dünya Sağlık Örgütü açıklamasında Covid-19’un yeni mutasyonları hakkında da açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, yeni vakaların büyük bir çoğunluğunun Covid-19 mutasyonları olduğunun altı çizildi.

DSÖ, ilk olarak Birleşik Krallık’ta tespit edilen B.1.1.7 mutasyonunun şu anda 101 ülkede bulunduğunu, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen B.1.351 mutasyonunun ise 51 ülkede tespit edildiğini söyledi. Bununla birlikte ilk olarak Brezilya’da tespit edilen B.1.1.28.1 mkutasyonunun ise diğer mutasyonlara göre daha az görüldüğüne dikkat çekerek şimdilik bu rakamın 29 ülke olduğunu bildirdi.