DünyaSağlık

DSÖ haftalık raporunu yayınladı: Altı haftadır vaka, üç haftadır can kaybı azalıyor

24 Şubat 2021
dünya sağlık örgütü vakalar azalıyor





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde COVID-19 nedeniyle son bir haftada hayatını kaybedenlerin oranının yüzde 20 azaldığını açıkladı. Böylece ölüm sayılarında üst üste üçüncü hafta azalma kaydedilmiş oldu. DSÖ ayrıca üst üste altıncı hafta vaka sayılarında azalma olduğunun altını çizerken Covid-19 mutasyonları vakalarının ise her geçen gün arttığını duyurdu.





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24 Şubat 2021


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