DSÖ haftalık raporunu yayınladı: Altı haftadır vaka, üç haftadır can kaybı azalıyor

D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6), d\u00fcnya genelinde COVID-19 nedeniyle son bir haftada hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 20 azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. B\u00f6ylece \u00f6l\u00fcm say\u0131lar\u0131nda \u00fcst \u00fcste \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc hafta azalma kaydedilmi\u015f oldu. DS\u00d6 ayr\u0131ca \u00fcst \u00fcste alt\u0131nc\u0131 hafta vaka say\u0131lar\u0131nda azalma oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izerken Covid-19 mutasyonlar\u0131 vakalar\u0131n\u0131n ise her ge\u00e7en g\u00fcn artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\nD\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6), d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda Covid-19 vakalar\u0131n\u0131n \u00fcst \u00fcste alt\u0131 hafta azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, 14-21 \u015eubat tarihleri aras\u0131nda y\u00fczde 11 azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nDS\u00d6 ayr\u0131ca, \u00fcst \u00fcste \u00fc\u00e7 hafta \u00f6l\u00fcm oranlar\u0131n\u0131n azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek bahsi ge\u00e7en haftada da y\u00fczde 20 d\u00fc\u015f\u00fc\u015f g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc\u00a0duyurdu.\r\n\r\nB\u0130R HAFTADA 66 B\u0130N K\u0130\u015e\u0130 HAYATINI KAYBETT\u0130\r\n\r\n14-21 \u015eubat tarihleri aras\u0131nda d\u00fcnyada 2,4 milyon yeni Covid-19 vakas\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klayan D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc, bir hafta i\u00e7erisinde 66 bin ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini bildirdi.\r\n\r\nK\u00fcresel anlamda Covid-19\u2019un ilk \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden bu yana 110,7 milyon ki\u015fiye bula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten DS\u00d6, 2,4 milyondan fazla ki\u015finin de hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini bildirdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\u00d6rg\u00fct, vaka say\u0131lar\u0131nda ABD\u2019nin ilk s\u0131rada oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izerken onu Brezilya, Fransa, Rusya ve Hindistan\u2019\u0131n izledi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u2018MUTASYONLAR, NORMAL VAKALARI GE\u00c7T\u0130\u2019\r\n\r\nD\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc a\u00e7\u0131klamas\u0131nda Covid-19\u2019un yeni mutasyonlar\u0131 hakk\u0131nda da a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, yeni vakalar\u0131n b\u00fcy\u00fck bir \u00e7o\u011funlu\u011funun Covid-19 mutasyonlar\u0131 oldu\u011funun alt\u0131 \u00e7izildi.\r\n\r\nDS\u00d6, ilk olarak Birle\u015fik Krall\u0131k'ta tespit edilen B.1.1.7 mutasyonunun \u015fu anda 101 \u00fclkede bulundu\u011funu, ilk olarak G\u00fcney Afrika'da tespit edilen B.1.351 mutasyonunun ise 51 \u00fclkede tespit edildi\u011fini s\u00f6yledi. Bununla birlikte ilk olarak Brezilya\u2019da tespit edilen B.1.1.28.1 mkutasyonunun ise di\u011fer mutasyonlara g\u00f6re daha az g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcne dikkat \u00e7ekerek \u015fimdilik bu rakam\u0131n 29 \u00fclke oldu\u011funu bildirdi.