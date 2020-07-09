Göçmenlere 7 el polis kurşunu

Yayla köyü sahilinde dün sabahın ilk ışıklarında gerçekleştirilen düzensiz göçmen operasyonunda iki düzensiz göçmen polis kurşunuyla yaralandı.

Haber: Gürsel Karagözlü

POLİS PUSU KURDU

Havadis’in edindiği bilgiye göre ülkeye bir tekneyle göçmen geleceği ihbarı alan polis ile Sahil Güvenlik ekipleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Polis göçmenlerin karaya çıkacağı yer olarak öngördüğü Yayla sahilinde pusu kurdu. Polis aldığı bu bilgi üzerine 3 kişilik bir ekip ile saat 06.30 sıralarında Yayla köyü deniz sahiline gitti. Sahilde göçmenleri beklediği düşünülen iki araç bulundu. Olay yerine giden Polisi görünce araç içindekiler kaçmaya çalıştı. Polisi görünce kaçan ve aranan şahıs Talip Dönmüş yakalanarak tutuklandı.

7 EL ATEŞ EDİLDİ

Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne sahile yaklaşınca polisle karşılaştı kaçmaya çalıştı. Tekneyi kıyıya çekmek isteyen polis göçmenlerin direnciyle karşılaştı. Polis önce havaya (üç el) sonra da tekneye (dört el) ateş etti.

İKİ YARALI VAR

Polisin açtığı ateş sonucu Suriye uyruklu bir göçmen ile kaptan yardımcısı yaralandı. Hafif yaralandıkları açıklanan ve Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan göçmen ve kaptan yardımcısı ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı

7’Sİ ÇOCUK 30 KİŞİ

Polis, 20’si erkek, 3’ü kadın ve 7’si çocuk olmak üzere toplam 30 göçmenin ve onları getiren 2 kaptanın yakalandığını açıkladı. Mahkemeye çıkarılan göçmenler ve iki kaptan tutuklandı.

POLİSTEN AÇIKLAMA

Polis Basın Subaylığı, bu sabah Yayla sahiline çıkan Suriyeli göçmenlerden ikisinin polisten kaçmaya çalışması ve dur emrine uymaması sonucu açılan ateş sonucu hafif yaralandığını açıkladı.

İki göçmenin havaya açılan uyarı atışına rağmen kaçmaya devam etmesi üzerine açılan ateşle hafif yaralandığını bildiren polis, yaralı göçmenlerin kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındıklarını ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı ihbarla polisle iş birliği içinde bu sabah Güzelyurt bölgesindeki Yayla köyü sahilinde 06.30 sıralarında 20’si erkek, 3’ü kadın ve 7’si çocuk olmak üzere toplam 30 Suriye uyruklu mülteci tespit edilmiş ve mültecilerle birlikte tekneyi kullanan iki kaptan tutuklanmıştı.

İÇİŞLERİNDEN AÇIKALMA

Bu sabah erken saatlerde Sahil Güvenlik ekipleri ve Polis Teşkilatının işbirliği ile Güzelyurt İlçesine bağlı Yayla Köyü sahillerinde 20’si erkek, 3’ü kadın ve 7’si çocuk olmak üzere toplam 30 Suriye mültecinin ülkeye kaçak yollarla giriş yaparken yakalanmasının ardından, önce Güzelyurt Kaymaklığı ve Polis Müdürlüğü olaya müdahale etmiş, konunun İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a aktarılmasından sonra da Bakan Baybars’ın girişimleri, Maliye Bakanlığının destekleri ile mültecilere güvenli ve sağlık koşullarına uygun geçici süre konaklayacakları misafirhaneler ayarlanmıştır.