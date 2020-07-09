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Kişmir: Savaştan kaçanları vurmak insanlığa sığmaz

9 Temmuz 2020
Ali Kişmir

Basın-Sen başkanı Ali Kişmir bugün sabah 30 mültecinin polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. “Polis’in ölümden kaçan insanlara sırf kaçıyorlar diye ateş etmesi, kabul edilebilir bir şey değildir” diyen Kişmir, “Savaşın acı yüzünü görmüş, göç etmiş, şehit vermiş bir toplumun böylesi bir olayı doğrulaması ve desteklemesi ise anlaşılır gibi değildir” açıklamasında bulundu.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Savaştan kaçanları vurmak insanlığa sığmaz

Bugün sabah saatlerinde adamıza Suriye üzerinden gelen 30 mültecinin polis ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak müdahalesi sonucu tutuklandığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Polis’in ölümden kaçan insanlara sırf kaçıyorlar diye ateş etmesi, kabul edilebilir bir şey değildir.

Bu insanlar, ülkelerini keyfi olarak terk etmemektedir. Savaştan, ölümden kaçan insanları adaya geldiklerinde, “dur ihtarına uymadığı” için silahla vurmak, normalleştirilebilecek bir olgu değildir. Savaşın acı yüzünü görmüş, göç etmiş, şehit vermiş bir toplumun böylesi bir olayı doğrulaması ve desteklemesi ise anlaşılır gibi değildir.

Mülteciler, cezalandırılmasın, ölümden kaçtıkları ülkeye geri gönderilmesin diye feryat ederken, sınırları koruma kisvesi altında polislerin mültecileri vurması insan haklarına aykırı bir durumdur! İnsan hakkı, anayasada belirtilen iki cümleden fazlasıdır. Parti ve seçim programlarında süslü cümlelerle insan hakkından bahseden partiler de, açık insan hakkı ihlallerinin her gün yaşandığı bu duruma artık bir ‘dur’ demelidir.

Uçaklarla adaya kumar oynamaya gelenleri alkışlarla karşılayan hükümet ve tüm vekiller, yaşam mücadelesiyle savaştan kaçan insanlara ateş açan bu güruhun üzerine gitmeli, polis güçlerine yaptığı saldırının hesabını sormalıdır.

 

 

Saygılarımızla,

Basın-Sen Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Ali Kişmir


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