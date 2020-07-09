Batwoman dizisinin yeni başrolü Javicia Leslie

Batwoman dizisi yeni başrolünü buldu. Hollywood’da esen ırkçılık karşıtı rüzgar, Batwoman karakterinin de siyahi oyuncuyla yoluna devam etmesini sağladı. Javicia Leslie, dizinin The CW kanalındaki ikinci sezonu için pelerini giymeye hazırlanıyor.

Leslie, “İkonik Batwoman rolünü televizyonda canlandıracak ilk siyahi oyuncu olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Biseksüel bir kadın olarak, LGBTİ+ topluluğu için öncü olan bu çığır açıcı diziye katılmaktan onur duyuyorum” dedi.

Leslie, dizide Ryan Wilder adında yeni bir karaktere hayat verecek. Karakter, sevimli, dağınık, biraz aptal ve evcilleşmemiş biri olarak tanımlandı. Daha önce yarasa kıyafetini giyen Kate Kane (Ruby Rose canlandırdı) karakterine benzemiyor.

Hayatında hiç kimsenin izinden gitmediği Ryan, yıllarını uyuşturucu kaçakçısı olarak geçirmiştir. Acısını kötü alışkanlıklarla maskelemiştir. Ryan, artık bitkisiyle birlikte minibüsünde yaşamaktadır. Sokak kedisi için süt çalacak ve çıplak elleriyle öldürebilecek biri olan Ryan, en tehlikeli savaşçı türüdür: Çok yetenekli ve mühiş disiplinsiz. Lezbiyen, atletik, tutkulu ve tipik Amerikan kahramanlarının dışında.

Leslie, rolü, mayıs ayında diziden ayrılacağını duyurarak hayranlarını şaşırtan Ruby Rose’dan devraldı.Rose, Leslie’nin diziye girmesini Instagram mesajıyla kutladı: “Bu çok harika! Batwoman’ın harika bir siyah kadın tarafından canlandırılmasına çok sevindim. Yarasa pelerinini devraldığı için Javicia Leslie’yi tebrik ediyorum. Mükemmel bir kadro ve ekibe dahil oluyorsun. Müthiş bir iş çıkaracağınızı düşündüğüm 2. sezonu eyretmek için sabırsızlanıyorum.”