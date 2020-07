Batwoman dizisinin yeni başrolü Javicia Leslie

Batwoman dizisi yeni başrolünü buldu. Hollywood’da esen ırkçılık karşıtı rüzgar, Batwoman karakterinin de siyahi oyuncuyla yoluna devam etmesini sağladı. Javicia Leslie, dizinin The CW kanalındaki ikinci sezonu için pelerini giymeye hazırlanıyor.

Leslie, “İkonik Batwoman rolünü televizyonda canlandıracak ilk siyahi oyuncu olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Biseksüel bir kadın olarak, LGBTİ+ topluluğu için öncü olan bu çığır açıcı diziye katılmaktan onur duyuyorum” dedi.

Yeni ‘Batwoman’ Leslie, daha önce iki sezon boyunca God Friended Me dizisinde rol aldı. 33 yaşındaki Amerikalı oyuncu ayrıca, The Family Business dizisi ve Always a Bridesmaid adlı filmde de yer aldı.

Warner Bros’un çektiği Batwoman dizisi, Bob Kane tarafından Bill Finger ile birlikte Disney için oluşturulan karakterlere dayanıyor. Dizi, ocak ayında başlayacak.