Batwoman dizisinin yeni başrolü Javicia Leslie
Hollywood’da esen ırkçılık karşıtı rüzgar, Batwoman karakterinin ilk kez bir siyah oyuncu tarafından canlandırılmasını sağladı. Javicia Leslie, sıra dışı özellikleriyle seyirciyi şaşırtacak olan Batwoman karakteri için pelerini giymeye hazırlanıyor.
Batwoman dizisi yeni başrolünü buldu. Hollywood’da esen ırkçılık karşıtı rüzgar, Batwoman karakterinin de siyahi oyuncuyla yoluna devam etmesini sağladı. Javicia Leslie, dizinin The CW kanalındaki ikinci sezonu için pelerini giymeye hazırlanıyor.
Leslie, “İkonik Batwoman rolünü televizyonda canlandıracak ilk siyahi oyuncu olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Biseksüel bir kadın olarak, LGBTİ+ topluluğu için öncü olan bu çığır açıcı diziye katılmaktan onur duyuyorum” dedi.
Leslie, rolü, mayıs ayında diziden ayrılacağını duyurarak hayranlarını şaşırtan Ruby Rose’dan devraldı.Rose, Leslie’nin diziye girmesini Instagram mesajıyla kutladı: “Bu çok harika! Batwoman’ın harika bir siyah kadın tarafından canlandırılmasına çok sevindim. Yarasa pelerinini devraldığı için Javicia Leslie’yi tebrik ediyorum. Mükemmel bir kadro ve ekibe dahil oluyorsun. Müthiş bir iş çıkaracağınızı düşündüğüm 2. sezonu eyretmek için sabırsızlanıyorum.”