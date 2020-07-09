KıbrısSürmanşet

Bu sıcağa trafik ışıkları bile dayanamadı

Aynı anda hem YEŞİL hem de KIRMIZI

9 Temmuz 2020
trafik ışıkları

Trafikte, kavşaklarda güvenli geçiş sağlamak üzere takılan trafik ışıkları zaman zaman güvenliği tehdit eder noktaya geliyor.

Dereboyu caddesini, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın eski genel müdürlük binasının (Araç Kayıt Dairesi) olduğu noktaya bağlayan yoldaki trafik ışıklarında bugün arıza meydana geldi.

Arıza sonucu trafik ışıkları aynı anda hem YEŞİL, hem de KIRMIZI yandı.  Yolu kullanan sürücüler geçip, kalmak arasında tereddüt yaşadı. Trafik ışıkları, trafik güvenliğini, kavşakta güvenli geçişi tehdit etti. Neyse ki bir kaza yaşanmadı.


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