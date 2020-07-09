Kıbrıs

Harmancı: Yazıklar olsun, adaletiniz batsın

9 Temmuz 2020

Lefkoşa Türk Belediyesi LTB Başkanı Mehmet Harmancı iki mültecinin polis tarafından vurulmasıyla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamamda, “yazıklar olsun, adaletiniz batsın” dedi.

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Daha 2 hafta önce ülkedeki kuralların tümünü çiğneyerek gelen bir jeti ve içindekileri nerdeyse ayaklarına kırmızı halı sererek ülkeye sokarken, hayatları ile sınanan sırf yaşamak için botlarla mafyanın elinde ülkelerinden kaçan, üzerlerine bombalar atılan insanları ise ateş açarak karşılıyoruz.

Yazıklar olsun, adaletiniz batsın.”

Daha 2 hafta önce ülkedeki kuralların tümünü çiğneyerek gelen bir jeti ve içindekileri nerdeyse ayaklarına kırmızı halı…

Mehmet Harmancı paylaştı: 9 Temmuz 2020 Perşembe

 

 


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