Göçmen zirveyi sevdi: 3-1

K-Pet 1. Lig’de Göçmenköy geriye düştüğü maçın son 15 dakikasında bulduğu 3 golle Bostancı Bağcıl’ı yenerek liderliğini sürdürdü

Yer: Göçmenköy Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, İsmail Egeli, Cemal Sarı

Göçmenköy: Kemal, Rifat, Mevlüt, Cemal, Mustafa Kermeoğlu, Mustafa Ayker, Buğra (DK.80 Erin), Ahmet Burak (Dk.75 Beytullah), Mustafa Arnavut, Kadir (Dk.65 Sabri), Arda

Bostancı Bağcıl: Nusret, Isaac, Armstrong, Fırtına, Mehmet, Ahmet (DK.80 Hüseyin), Prince (Dk.10 Jeffrey), Cemal (Dk.65 Doğukan), Arda, Zekai, Justice

Goller: Dk.75-Dk.87 Arda, Dk.80 Sabri (Göçmenköy) – Dk.68 Justice (B.Bağcıl)

K-Pet 1. Lig’in 18. haftasında lider Göçmenköy konuk ettiği Bostancı Bağcıl’ı 3-1 mağlup etti.

Göçmenköy Stadı’nda hafif yağmur altında oynanan karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle geçilirken goller maçın son 22 dakikası içerisinde geldi.

Karşılaşmanın 68. dakikasında konuk ekip Bostancı Bağcıl Jsustice’in kaydettiği golle 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Ev sahibi Göçmenköy bu gole 75. dakikada Arda ile cevap verdi ve skor 1-1’e geldi.

Göçmenköy de oyuna sonradan giren Sabri 80. dakikada attığı golle takımını 2-1 ön geçirirken 87’de bir kez daha sahneye çıkan Arda kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 40 yapan Göçmenköy liderliğini sürdürdü, 20 puanda kalan Bostancı Bağcıl ise play-out bölgesinden kurtulamadı.