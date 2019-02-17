Lefke, GG’yi üçledi

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Mustafa Torun, Ömer Doğru

Lefke 3 – 0 Gençlik Gücü

Mehmet Özeralp Mustafa Dağman

Aykut Esmerarslan Mehmet Kaygısız

Yakup Esmerarslan (Dk.87 Alperen K Özdinç)

Mehmet Volkan Gökhan Özer

Botanle Bidemi (Dk.87 Mahmut Yumuşak)

Candy Akbane İltaç Keçeli

Emeka Uzor (Dk.69 Sezgin Dağ)

(Dk.73 Yusuf Özbahar) Arif Öztürk

Ali Özbahar Aşkın Kavaklı

(Dk.67 Mustafa Tahsildaroğlu) Debola Daniel

Yılmaz Şipal Özgür Ongun

Semih Ünaldı Prince Boateng

(Dk.82 Kaan Savaşkan) Ümitcan Babahan

Kasım Tağman Ali Akbulut

Goller:

Dk.29 KasımTağman –

Dk.49 Kasım Tağman –

Dk.84 Yılmaz Şipal –

K-Pet Süper Lig’in 18.haftasında Gençlik Gücü’nü konuk eden Lefke karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Sağnak yağmur altında ve kaygan zeminde oynanan karşılaşma da futbolcular zor anlar yaşadı. Gençlik Gücü’nün gol umutlarından Ocran Idan cezalı olduğu için kadroda yer almadı.

29.dakikada Candy’nin pasında topla buluşan Kasım rakiplerini geçerek kaleciden de sıyrıldı ve golünü atıp Lefke’yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Takımlar ikinci yarıya forma değişerek başladı. 49.dakikada Emeka’nın pasında Kasım güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0 yaptı. 55.dakikada Yılmaz’ın pasında Kasım’ın vuruşunda top yan direkten geri geldi. 73.dakikada gelişen Gençlik Gücü atağında Ümitcan’ın vuruşunda top üst direkten outa çıktı. 84.dakikada Yusuf’un pasında Kasım vurdu yan direkten gelen topu Yılmaz takip ederek golünü attı ve maçın skorunu da belirledi. 3-0. Bu sonuçla Lefke puanını 31’e çıkarırken Gençlik Gücü 19 puanda kaldı.