FutbolSpor

Lefke, GG’yi üçledi

17 Şubat 2019

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Mustafa Torun, Ömer Doğru

 

Lefke                          3 – 0                Gençlik Gücü

Mehmet Özeralp                                                              Mustafa Dağman

Aykut Esmerarslan                                          Mehmet Kaygısız

Yakup Esmerarslan                                         (Dk.87 Alperen K Özdinç)

Mehmet Volkan                                                Gökhan Özer

Botanle Bidemi                                                (Dk.87 Mahmut Yumuşak)

Candy Akbane                                                  İltaç Keçeli

Emeka Uzor                                                       (Dk.69 Sezgin Dağ)

(Dk.73 Yusuf Özbahar)                                  Arif Öztürk

Ali Özbahar                                                        Aşkın Kavaklı

(Dk.67 Mustafa Tahsildaroğlu)                   Debola Daniel

Yılmaz Şipal                                                      Özgür Ongun

Semih Ünaldı                                                    Prince Boateng 

(Dk.82 Kaan Savaşkan)                                  Ümitcan Babahan

Kasım Tağman                                                  Ali Akbulut

 

                                   Goller:

Dk.29 KasımTağman                                                      –             

Dk.49 Kasım Tağman                                                     –             

Dk.84 Yılmaz Şipal                                                         –             

 

 

K-Pet Süper Lig’in 18.haftasında Gençlik Gücü’nü konuk eden Lefke karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Sağnak yağmur altında ve kaygan zeminde oynanan karşılaşma da futbolcular zor anlar yaşadı. Gençlik Gücü’nün gol umutlarından Ocran Idan cezalı olduğu için kadroda yer almadı.

29.dakikada Candy’nin pasında topla buluşan Kasım rakiplerini geçerek kaleciden de sıyrıldı ve golünü atıp Lefke’yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Takımlar ikinci yarıya forma değişerek başladı.  49.dakikada Emeka’nın pasında Kasım güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0 yaptı. 55.dakikada Yılmaz’ın pasında Kasım’ın vuruşunda top yan direkten geri geldi. 73.dakikada gelişen Gençlik Gücü atağında Ümitcan’ın vuruşunda top üst direkten outa çıktı. 84.dakikada Yusuf’un pasında Kasım vurdu yan direkten gelen topu Yılmaz takip ederek golünü attı ve maçın skorunu da belirledi. 3-0. Bu sonuçla Lefke puanını 31’e çıkarırken Gençlik Gücü 19 puanda kaldı.

 

 

 

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