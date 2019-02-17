GAÜ Engelliler farklı kazandı: 70-43

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Lig’inin 15.haftasında, üçüncü sırada yer alan Girne Amerikan Üniversitesi,kendi sahasında Van Engelliler’i 70-43’le geçti.

Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan maçta Girne Amerikan Üniversitesi, VAN karşısında devreyi 41-19 önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstün olan GAÜ yedek oyuncularının da forma şansı bulduğu oyunda zayıf rakibi karşısında farkı açtı ve maçı 27 sayı farkla 70-43 kazanarak üçüncülüğünü devam ettirdi. Maçta GAÜ adına Murat 20, Ali Akbar 19 ve Ömer Bulduk da 12 sayı ürettiler.

Girne Amerikan Üniversittesi ligin 16.haftasında 23 Şub at Cumartesi günü Pendik deplasmanına çıkacak.