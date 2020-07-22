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GİTMELERİ KALMALARINDAN İYİDİR…

Mehmet Moreket yazdı

22 Temmuz 2020
Mehmet Moreket

Diyor ki Kudret Özersay; “HP, böyle bir dönemde hükümeti bozan taraf olmaz. Bu konuda net bir duruşumuz var…  Benim muhatabım Ersin Bey’dir. Şu ana kadar bana ‘gardaş ben böyle bir şey yapacağım’ gibi bir mesaj vermedi ya da ifadede bulunmadı. Bu gelmediği sürece de hükümetin devam ettiğini varsayarım”…

Yani, ne isterse olsun, kalma taraftarı. Ne pahasına olduğunu da kendi söylüyor; tek sorunun imar planı olmadığını, istihdamlar konusunda da rahatsızlıkları olduğunu ekliyor.

E biz şimdi oturup araştırsak, HP’nin sırf gazetelere yansımış, “rahatsızız” dedikleri birkaç konu daha buluruz. Hem de öyle abur cubur değil ha! Mesela malum jet konusu. Üstüne oturdular, unuttular unutturmaya çalıştılar.

Hatırlayın geçen hükümetin bozuluşunu. Gizli koalisyon görüşmeleriyle alel acele bir gerekçe yaratılmış, KKTC’nin en geniş tabanlı hükümetini bozuvermişti HP. Şimdi UBP aynısını ona yapıyor. Ama HP bu defa koltuğa sıkı sıkıya yapışmış bırakmıyor…

O bırakmıyor da, her şey de herkesin gözü önünde oluyor. UBP’nin tabanından tavanına HP için söylenmedik laf kalmadı. Başbakan bizzat kendisi parti grubuna hükümeti bozma teklifi getiriyor, reddediliyor, önümüzdeki günlerde bunu Parti Meclisi’ne yeniden götüreceği konuşuluyor. Dahası Başbakan seçim için 2021 Ocak tarihini bile açıklıyor. Milletvekilleri daha da beter, HP’yi yerden yere vurmaktalar.

Hükümet artık topal ördektir.

Tam da tarihinde yaşanan en büyük krizin ortasında. Ne için? Tamamen kanlarına işlemiş partizanlık için. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için…

Sağlık her geçen gün alarm üstüne alarm veriyor, hepimiz yeniden hem de eskisinden fazla korkular içindeyiz. Mart’tan bu yana ilk kez günde 3 vaka görülüyor. Takibi zor vakalar. Çünkü dıştan geliyor. Ekonomi sıfırlanmış, savaş ekonomisinden beter. Herkes ayakta, infial içinde, halkın gözünü dikip “imdat” beklediği hükümet, partizanlık kavgaları yapıyor

Diyordum ki, iyi kötü, şu pandemi tehdidi azalana kadar kalsınlar, yeni bir krize ihtiyacımız yok falan. Artık öyle düşünmüyorum.

Kim gelirse gelsin bu formülden daha iyi olacağı kesindir. Geçici bir hükümet kursak, hatta  hükümetsiz kalsak dahi, inanın bundan kötü olmayacaktır…


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