Girenin bir daha çıkamayacağı virüslerle dolu bir bilgisayar, 7.2 milyon TL’den açık artırmaya sunuldu

Dünyadaki en tehlikeli virüslere sahip bir bilgisayara sahip olmak ister miydiniz? Eğer cevabınız “Evet” ise, Çin’de dünyanın en kötü 6 virüsüyle istila edilmiş bir dizüstü bilgisayarın fiyatı 1.2 milyon dolar!

Virüslerle istila edilmiş bu bilgisayar, Çinli internet sanatçısı Guo O Dong ve siber güvenlik şirketi Deep Instinct ile ortaklaşa oluşturulmuş “Kaos’un Kalıcılığı” ismindeki bir sanat projesi. Guo, VICE ile yaptığı bir röportajda, bu projenin yaratılmasındaki mantığı “geçmiş tehditler kataloğu” olarak nitelendirdi.

Guo, VICE’a “Malware, İnternet’in monitörünüzden çıkıp sizi ısırmasının en somut yollarından biri. Bu yazılım parçaları, ürkütücü ve komik isimleriyle neredeyse çok sahte ve soyut görünüyor ancak sanırım internetin ve gerçek hayatın farklı alanlar olmadığını vurguluyorlar.” dedi.

ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, WannaCry, DarkTequila ve BlackEnergy isimlerine sahip bu 6 yazılım, dünya çapında toplam 95 milyar dolarlık hasara yol açtı ve bankaları, devlet kurumlarını ve insanları hedef aldı. Guo, çalışan bu kötü amaçlı yazılımların etrafa yayılmaması için Deep Instinct ile birlikte çalıştı. Dizüstü bilgisayar tamamen izole edilmiş. Bu da demek oluyor ki internete bağlanamıyor ve açık arttırma sona erdiğinde bilgisayar’ın bağlantı noktaları tamamen devre dışı bırakılacak.

Açık arttırmanın bitmesine 4 gün kaldı ancak satın almayı düşünüyorsanız atlamamanız gereken bir konu var: Yapılan tüm korumalara rağmen potansiyel bir güvenlik tehlikesi açığa çıkabilir. Ayrıca herhangi bir kötü amaçlı yazılımı yayma niyetinizin olmadığını onaylamanız gerekiyor.