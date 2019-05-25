Kıbrıs

Cezaevin’deki bir genç rahatsızlanarak hayatını kaybetti

25 Mayıs 2019

Merkezi Cezaevi’nde hükümlü tutuklu olarak bulunan Mithat Can Çalık (E-27), kalmakta olduğu koğuş içerisinde rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Çalık, saat 12:30 sıralarında rahatsızlandı ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 15:10’da yaşamını yitiren Mithat Can Çalık’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili Polis soruşturması sürüyor.

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