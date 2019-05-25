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Huawei, ABD yasağından sonra 1 milyar dolarlık finansman arıyor

25 Mayıs 2019
Huawei’den geçtiğimiz günlerde oluşan ortaklık iptalleri sonrası ilk yatırım testi geldi. Şirket 1 milyar dolarlık finansman arıyor.

ABD ve Çin arasındaki gerilim arttıkça, Huawei işleyişine devam edebilmek için finansman arayışına girdi. Şirket, küçük bir grup insandan 1 milyar dolarlık yatırım bekleyişi içerisinde. Bu finansman arayışı Huawei için yasaklanmadan sonra gelişen ilk büyük yatırım testi diyebiliriz. İsim vermek istemeyen şirket çalışanlarından gelen bazı duyumlar, Huawei’nin bu yatırım konusunda 5 ve 7 yıllık bir vade planladığı yönünde.

Şu anlık hiçbir şey tam olarak kesin değil. Huawei konusunda olan tüm gelişmeler henüz tartışmaların ilk aşamasında. Konularda bahsi geçen çoğu iddia ve karar ileride değişebilir. Finansman konusu için de aynı şeyler geçerli ancak bu konuda bir anlaşmaya varılırsa bazı şeyler belli olacaktır. Katılımcı bankalar, Huawei’nin kredi fiyatlandırması gibi etkenler ilerleyen zamanlarda şirketin finansal gücünü açığa çıkartabilecek bazı ipuçları verecektir.

2018 yıllık raporuna göre Huawei, Aralık ayı itibarıyla 5,3 milyar dolarlık teminatsız banka kredisine sahipti. Aynı zamanda şirket, toplam borçlanma oranının yaklaşık 2,6 katı nakde sahip.

Huawei’nin son finansman bulma girişimi, 5 Çin bankasından 2 milyar dolar kredi aldıktan sonra gerçekleşiyor. Eylül ayında şirket, çoğu uluslararası 10 bankadan 1,5 milyar dolarlık bir birikim elde etti.

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