Pentagon’dan ‘UFO’ itirafı

Aynı belgelere göre, ABD’deki kurumlar UFO araştırmaları kapsamında 22 milyon dolar (Yaklaşık 120 milyon TL) harcadı.

UFO KARELERİNİN GİZEMİ ONLARCA YILDIR ÇÖZÜLEMİYOR

Onlarca yıldır tartışma konusu olan ve UFO’ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), geçtiğimiz aylarda 1950 ve 60’lı yıllarda ABD’de tavan yapan UFO gözlemlerinin arkasında “gizli uçak denemelerinin” yer aldığını belirtmişti.

CIA’den yapılan bu açıklamaya rağmen aralarında 1957 yılında Kaliforniya’daki Edwards Hava Üssü’nde görev yapan bir pilotun çektiği karenin de bulunduğu UFO fotoğrafları hala tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Colarado (ABD), 1929.

New York, 1984.

Los Angeles, 1942

ABD, 1964

Zurich, 1966

Kaliforniya, 1945

Hong Kong, 2012

Massachusetts, 1952

Teksas,1951

Yeni Zelanda, 1951

Oklahoma, 1947

1939 yılında çekilen bu karenin çekildiği yer bilinmiyor.

Geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nin Savunma Bakanlığının 2007-2012 yılları arasında bir UFO tanımlama programını fonladığı belirlenmişti.