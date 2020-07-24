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Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaşma yaptı

24 Temmuz 2020
Gençlik Gücü

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Akademi ile Memorial Hastaneleri anlaşma yaptı.

Alt yapıya gösterdiği özenle dikkati çeken Gençlik Gücü (GG )yenilediği teknik kadrosuyla göz doldurdu. Teknik kadrosunudaki revizyon ile altyapısındaki değişimi başlatmış oldu.

Uzun zamandan beri planlanan projelerin bir parçası olan sağlık protokölü, Memorial Hastaneleri ile yapıldı.

Önceliği altyapıdaki tüm yaş grubu futbolcularını kapsayan projede, antrenör, idareci ve ailelerini de içerisine alması sağşandı ve böylelikle sadece futbolcular değil idareci ve aileler de söz konusu hastahanenin sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak karşılanması sağlandı.

Söz konus proje ile ayrıca altyapıdaki tüm yaş grubundaki futbolculara düzenli olarak diyetisyen kontrolü ve takibiyle beraber bir dahiliye uzmanı doktor eşliğinde diğer sağlık sorunları da değerlendirilecek.


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