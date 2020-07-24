Covid-19 vaka sayısında rekor artış

Dünya genelinde bir günde kaydedilen vaka sayısında rekor artış yaşandı. Son 24 saatte 284 bin 196 yeni vaka tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü salgın başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Son 24 saat içerisinde 284 binden fazla vaka tespit edildi.

En yüksek vakaların ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’da yaşandığı açıklandı. Öte yandan 30 Nisan’dan bu yana günlük can kaybı sayısında da en yüksek sayı kaydedildi.

Bir günde dünya genelinde 9 bin 753 kişi hayatını kaybetti. Küresel çapta enfekte sayısı 16 milyona yakınlaşmış durumda. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 639 bini geçti.