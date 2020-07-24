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Covid-19 vaka sayısında rekor artış

24 Temmuz 2020
dünya geneli covid-19 vaka sayısı

Dünya genelinde bir günde kaydedilen vaka sayısında rekor artış yaşandı. Son 24 saatte 284 bin 196 yeni vaka tespit edildi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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