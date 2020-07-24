Covid-19 vaka sayısında rekor artış

D\u00fcnya genelinde bir g\u00fcnde kaydedilen vaka say\u0131s\u0131nda rekor art\u0131\u015f ya\u015fand\u0131. Son 24 saatte 284 bin 196 yeni vaka tespit edildi.\r\n\r\nD\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc salg\u0131n ba\u015f\u0131ndan bu yana bir g\u00fcnde kaydedilen en y\u00fcksek vaka say\u0131s\u0131na ula\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nSon 24 saat i\u00e7erisinde 284 binden fazla vaka tespit edildi.\r\n\r\nEn y\u00fcksek vakalar\u0131n ABD, Brezilya, Hindistan ve G\u00fcney Afrika'da ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. \u00d6te yandan 30 Nisan'dan bu yana g\u00fcnl\u00fck can kayb\u0131 say\u0131s\u0131nda da en y\u00fcksek say\u0131 kaydedildi.\r\n\r\nBir g\u00fcnde d\u00fcnya genelinde 9 bin 753 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. K\u00fcresel \u00e7apta enfekte say\u0131s\u0131 16 milyona yak\u0131nla\u015fm\u0131\u015f durumda. Vir\u00fcs nedeniyle \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 ise 639 bini ge\u00e7ti.