Galatasaray uzatmada yıkıldı

Süper Lig’in 34. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Son dakikalara 2-1 önde giren sarı-kırmızılılar, 90+2. dakikada Blanco’nun golüne engel olamadı ve sezonu beraberlikle kapattı.

Antalya Stadı’nda oynanan mücadelede Antalyaspor 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, önce Saracchi ile skora denge getirdi, ardından Belhanda’nın penaltı golüyle öne geçti. 90+2. dakikada sahneye Blanco çıktı ve maçın skorunu belirledi: 2-2.

Bu sonuçla Galatasaray sezonu 56 puanla, Antalyaspor ise 45 puanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar son 10 lig maçında 8 puan aldı.

Galatasaray’da henüz 2. dakikada sakatlanan Emre Akbaba oyuna devam edemedi. Emre’nin yerine Ömer Bayram oyuna girdi.

Ev sahibi ekip Antalyaspor, 19. dakikada Fredy’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray karşısında Antalyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekip Galatasaray, 58. dakikada Saracchi’nin golüyle skora denge getirdi: 1-1. Sarı-kırmızılılar 65. dakikada Belhanda’nın penaltıdan kaydettiği golle Antalya deplasmanında öne geçti: 1-2.

Antalyaspor geri döndü! 90+2. dakikada oyuna sonradan giren Blanco’nun attığı golle skora denge getirdi: 2-2.

Mücadelede başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

GOL: 19. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Eren Albayrak’ın sol kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Fredy, sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk’un solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.

22. dakikada Ömer Bayram’ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Feghouli’nin yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı.

37. dakikada Doğukan Sinik’in pas verdiği Nazım Sangare’nin ceza yayının sağından şutunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

42. dakikada Doğukan Sinik’in ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan Kocuk’un müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Fredy ile verkaç sonrası ceza alanında topla buluşan Eren Albayrak, sol çaprazda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Eren’in şutunda kaleci Okan, gole izin vermedi.

57. dakikada Belhanda’nın pas verdiği Marcao’nun ceza yayından plase vuruşunda yuvarlak, üstten dışarıya çıktı.

GOL: 58. dakikada Galatasaray, skora eşitlik getirdi. Adem Büyük’ün pasında ceza sahasında topla buluşan Saracchi, sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

64. dakikada Galatasaray, penaltı kazandı. Amilton’un ceza alanında topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi.

GOL: 65. dakikada penaltı atışını kullanan Belhanda, topu kaleci Ferhat Kaplan’ın sağından filelerle buluşturdu: 1-2

83. dakikada sağ kanattan korner atışı kullanan Eren Albayrak’ın ortasında Amilton, kafayla topu arka direk önüne indirdi. Kudriashov, müsait durumda topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

GOL: 90+3. dakikada Hakan Özmert’in şutunda kaleci Okan Kocuk’un müdahalesiyle topu önünde bulan Leschuk’un şutunda meşin yuvarlak, direkten döndü. Amilton’un pasında tekrar ceza sahasında topla buluşan Leschuk, topuk şutuyla skora eşitliği getirdi: 2-2

Karşılaşma, 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa, Cemal Bingül, Özgür Ertem

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Bünyamin Balcı (Dk. 62 Hakan Özmert), Doğukan Sinik (Dk. 68 Leschuk), Fredy (Dk. 82 Mevlüt Han Ekelik), Ufuk Akyol (Dk. 68 Chico), Amilton, Jahovic

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 87 Yunus Akgün), Belhanda (Dk. 87 Jimmy Durmaz) Emre Akbaba (Dk. 5 Ömer Bayram), Adem Büyük

Goller: Dk. 19 Fredy, Dk. 90+3 Leschuk (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 58 Saracchi, Dk. 65 Belhanda (penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 42 Linnes (Galatasaray)

Kaynak: AA