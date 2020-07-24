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DMÖ’den Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgası uyarısı

24 Temmuz 2020
sıcak hava

Dünya Meteoroloji Örgütü, Rusya’nın Sibirya bölgesinde bu ay ortalama sıcaklığın geçen aya göre 10 derece yüksek olduğu, sıcak hava dalgası Kuzey Kutup Dairesi’nde orman yangınlarına ve deniz buzunun hızlı erimesine yol açtığını bildirdi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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