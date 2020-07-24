DMÖ’den Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgası uyarısı

D\u00fcnya Meteoroloji \u00d6rg\u00fct\u00fc, Rusya'n\u0131n Sibirya b\u00f6lgesinde bu ay ortalama s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n ge\u00e7en aya g\u00f6re 10 derece y\u00fcksek oldu\u011fu, s\u0131cak hava dalgas\u0131 Kuzey Kutup Dairesi'nde orman yang\u0131nlar\u0131na ve deniz buzunun h\u0131zl\u0131 erimesine yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\nD\u00fcnya Meteoroloji \u00d6rg\u00fct\u00fc (DM\u00d6) Genel Sekreteri Petteri Taalas, "Kuzey Kutup Dairesi (Arktik), d\u00fcnya ortalamas\u0131ndan iki kat h\u0131zl\u0131 \u0131s\u0131nan bir b\u00f6lge. Bu durum, yerel n\u00fcfusu ve ekosistemi etkiledi\u011fi gibi k\u00fcresel etkiler de yarat\u0131yor" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nTaalas, b\u00f6lgede s\u0131cak hava dalgas\u0131 nedeniyle b\u00fcy\u00fck \u00e7apl\u0131 orman yang\u0131nlar\u0131na rastland\u0131\u011f\u0131n\u0131, Rusya'n\u0131n Artik sahilindenki Laptev ve Barents denizlerinde hazirandan bu yana deniz buzu seviyesinin ciddi oranda azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nStratosferde bat\u0131 y\u00f6nl\u00fc esen jet ak\u0131m\u0131 r\u00fczgarlar\u0131n\u0131n y\u00f6n\u00fcn\u00fcn kuzeye do\u011fru kaymas\u0131 nedeniyle Sibirya \u00fczerinde engelleyici bir bas\u0131n\u00e7 sistemi olu\u015ftu\u011funu kaydeden Taalas, insan m\u00fcdahalesinden kaynaklanan k\u00fcresel \u0131s\u0131nman\u0131n etkisi olmadan s\u0131cakl\u0131k art\u0131\u015f\u0131n\u0131n bu denli y\u00fcksek olmas\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olmayaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.