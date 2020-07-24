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Microsoft’un piyasa değeri 46 milyar dolar eridi

24 Temmuz 2020
microsoft

Perşembe günü Microsoft hisseleri, şirketin bulut servisleri ve ofis yazılımı bölümlerinin çeyrek hedeflerini tutturamaması nedeniyle yüzde 2,8 değer kaybetti. Hisselerdeki bu değer kaybı Microsoft’un piyasa değerinde yaklaşık 46 milyar dolarlık bir düşüş olarak yansıdı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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