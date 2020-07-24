Microsoft’un piyasa değeri 46 milyar dolar eridi

\r\nPer\u015fembe g\u00fcn\u00fc Microsoft hisseleri, \u015firketin bulut servisleri ve ofis yaz\u0131l\u0131m\u0131 b\u00f6l\u00fcmlerinin \u00e7eyrek hedeflerini tutturamamas\u0131 nedeniyle y\u00fczde 2,8 de\u011fer kaybetti. Hisselerdeki bu de\u011fer kayb\u0131 Microsoft\u2019un piyasa de\u011ferinde yakla\u015f\u0131k 46 milyar dolarl\u0131k bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f olarak yans\u0131d\u0131.\r\n\r\nMicrosof taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, m\u00fc\u015fterilerindeki \u00a0bulut t\u00fcrevi sistemlere ge\u00e7i\u015finin devam etmesi nedeniyle\u00a0 \u015firketin ticari lisans i\u015flem kayb\u0131na neden oldu\u011fu belirtildi. Yetkililer, bu alanda \u00f6nceki \u00e7eyrekte ya\u015fanan m\u00fc\u015fteri kayb\u0131n\u0131n devam etti\u011fini s\u00f6ylediler. Ticari lisanslama, \u015firketler taraf\u0131ndan yap\u0131lan tek seferlik yaz\u0131l\u0131m al\u0131mlar\u0131n\u0131n oldu\u011fu bilgisi verildi.\r\n\r\nAyn\u0131 \u00e7eyrek d\u00f6neminde \u015firkete ait Azure bulut sistemleri b\u00f6l\u00fcm\u00fc de beklentileri kar\u015f\u0131layamad\u0131. Azure b\u00f6l\u00fcm\u00fc, y\u00fczde 49 olarak a\u00e7\u0131klanan\u00a0 beklentinin 2 puan alt\u0131nda kalarak y\u00fczde 47 kar eldi etti. Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l, ayn\u0131 \u00e7eyrek d\u00f6neminde y\u00fczde 59 kar elde etmi\u015fti.\r\n\r\nHisselerde ya\u015fanan y\u00fczde 2,8\u2019lik de\u011fer kayb\u0131 ise \u015firketin yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131 memnun etmedi.\r\n\r\n\u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc, piyasalar\u0131n kapanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u015firket taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ise, 4. \u00e7eyrek d\u00f6neminde beklentilerin \u00fcst\u00fcnde gelir elde edildi\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131. A\u00e7\u0131klamada, 36,5 milyar dolar olan beklentinin \u00fcst\u00fcnde 38 milyar dolar kar ile ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l\u0131n ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re y\u00fczde 12,8 b\u00fcy\u00fcme sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 belirtildi. A\u00e7\u0131klanan kar, hisse ba\u015f\u0131na 1,37 dolar olan beklentinin \u00fczerinde olarak 1,46 olarak yans\u0131d\u0131.\r\n\r\nBaz\u0131 piyasa analistleri ise hisselerde g\u00f6r\u00fclen sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015f i\u00e7in uzun d\u00f6nem yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131 i\u00e7in iyi bir f\u0131rsat oldu\u011fu g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcndeler. Gelecek y\u0131l\u0131n, Microsoft i\u00e7in \u201cyap\u0131c\u0131\u201d olabilece\u011fi beklentisinde olan piyasa analistleri, 2021\u2019in ikinci yar\u0131s\u0131nda bulut servislerinde sat\u0131\u015f ve kar h\u0131z\u0131n\u0131n artabilece\u011fini belirttiler.\r\n