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Türkiye’de vaka sayısı 224 bin 252’ye yükseldi

24 Temmuz 2020
Türkiye covid-19 vaka sayısı

Türkiye’de son 24 saatte 937 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi. 1009 kişinin COVID-19’u atlatmasıyla iyileşenlerin sayısı 207 bin 374’e yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nu sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 937 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu.

Son 24 saatte 1009 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 207 bin 374 oldu.Koca, toplam COVID-19 test sayısının 4,5 milyona yaklaştığını ifade etti.

Koca ayrıca, “İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, düne kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor” açıklamasında bulundu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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