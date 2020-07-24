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Bakiye Kürtoğlu’nun ilk kitabı “Doğa Lefke’de” tanıtım ve imza günü yapıldı

24 Temmuz 2020
Doğa Lefke'de

 Bakiye Kürtoğlu’nun ilk kitabı “Doğa Lefke’de” tanıtım ve imza günü, Lefke’de Turizm Derneği binasında yapıldı.

Haber: Gürsel KARAGÖZLÜ

Etkinlikte ilk sözü alan Lefke Belediye Başkanı Aziz kaya yaptığı konuşmada, Lefkoşa İzci Derneğinin geçtiğimiz yıl İzci kampı ve bazı etkinliklerin Lefke’de yapılması için kendilerine başvurduklarını söyleyerek, geçtiğimiz yıl İzcilik üzerine etkinlikler yapıldığını söyledi. Bu yıl ise Lefke’nin Doğallıkları ve tarihi ile ilgili etkinlik yapılması talebinde bulunduklarını söyleyen Kaya, bu etkinliğinde gerçekleşmesi için Belediyenin gerekli desteği kendielrine verdiklerini söyledi. Her iki yıl yapılan etkinliklerin bölgedeki öğrenciler için çok verimli söyleyen Kaya, bu gibi etkinliklerin Lefke ve bölgesinde yapılması kendilerini mutlu ettiğini ve gerekli desteği her zaman vereceklerini söyledi.

Doğa Lefke'de

Yazar Bakiye Kürtoğlu da yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl Lefke Belediyesi işbirliğinde Lefke’de etkinlik yaptıklarını söyleyerek, bu yıl 85 öğrenci ile Lefke’nin Doğal ve tarihi yerleri ile ilgili etkinlik yaptıklarını söyledi. Bu etkinlikler üzerine ortaya “Doğa Lefke”de isimli gezi-gözlem, izcilik ve doğa konularının yanında coğrafi bilgileri içeren bir kitap ortaya çıktığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığından izinli olan bu kitabın okullarda okutulması için de izin çıktığını söyleyen Kürtoğlu, ilk kipat olan “ Doğa Lefke’de” kitabının bir seri olarak çıktığını kitapta ülkenin farklı ilçelerinde geçen gezi-gözlemleri barındıracak olan öykü kitabının ilki “Doğa Lefke’de”, 10 ile 17 arasındaki yaş grubuna hitap ettiğinden bahsetti.

Doğa Lefke'de

Bu kitapta karakterler de bu yaş grubunda olan öykü kitabında, Lefke bölgesinin doğal, turistik, kültürel ve coğrafi tanıtımı yapıldığını söyledi.

Kitap tanıtım ve İmza günü etkinliğine Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Turizm Derneği yöneticileri, aileler ve öğrenciler katıldı.

Kitap, ülke genelindeki kitap evlerinde ve kitap satış reyonlarında satışa sunulacak.


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