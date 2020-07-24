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Bakan Pilli: Pozitif vaka yok

24 Temmuz 2020
kktc covid 19 vaka sayısı

Sağlık Bakanı Ali Pilli toplam 1150 test yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1150 olduğunu,   pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.
24 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1150
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 61.878
Toplam Vaka Sayısı- 131
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 18
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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