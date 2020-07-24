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Tapuda halka hizmet süresi uzatıldı

24 Temmuz 2020
Tapu ve Kadastro Dairesi

Tapu ve Kadastro Dairesi’nin halka açık saatleri uzatıldı.
08.30-12.30 arasında hizmet veren daire, 31 Ağustos’a kadarki sürede 08.30-15.30 arasında açık olacak.
Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Arif Ozankaya’nın yayımladığı ve Resmi Gazete’de de yer alan bildiriye göre, beyanname ve takrirname vermek, mükellefiyet koymak ve diğer herhangi bir işlem yapmak için Kaza Tapu Dairesi ve amirliklerinde çalışma günlerinde halka açık olan saatler yeniden düzenlendi.
Geçici olarak yapılan düzenleme, Ağustos ayı sonuna kadar geçerli olacak.


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