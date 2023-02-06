Gazimağusa Canbulat Özgürlük Ortaokulu kafilesi Ercan’a ulaştı

Depremden etkilenen bölgede bulunan kafilelerden biri olan Canbulat Özgürlük Ortaokulu kafilesi, Ercan Havalimanı’na ulaştı.
Adıyaman’a spor müsabakaları için giden öğrenci kafilesinde üçü kafilede olmayan 17 öğrenci, 2 de öğretmen bulunuyor.
Uçağı karşılayan ailelerin yanı sıra Başbakan Ünal Üstel , Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bazı bakanlar da yer aldı.
Kafile, alkışlarla ve göz yaşlarıyla karşılandı.
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