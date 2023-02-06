Yiğittürk: Burada çalışma yapılmamış, 18 saattir çocuklarımız enkaz altında

Feriha Yiğittürk, enkaz altından çocuklardan kurtulan olduğuna dair haberleri yalanladı; “Akşamdan bu yana depremden sağ kurtulan dört kişi burada. Kimsenin kurtarıldığına şahit olmadılar” dedi.

Veli Murat Aktuğralı’nın ilk andan itibaren enkazın başında olduğuna vurgu yapan Yiğittürk, “Kimsenin kurtarıldığını görmedi, kendi çocukları da dahil. Bu kirli bilgilerle kimsenin kafasını bulandırmayın. Ailelere boş umut vermeyin. 4 kişi o an kurtuldu, 31 insanımız toprak altında şu an… Buraya yardım gönderilmeli. KKTC kendi insanı için her şeyi seferber etmeli” çağrısında bulundu.

Demirel: 1 öğretmen ve 3 veli enkazdan sağ kurtuldu

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, Adıyaman’da Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin bulunduğu enkazda arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.