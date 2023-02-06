Yiğittürk: Burada çalışma yapılmamış, 18 saattir çocuklarımız enkaz altında

Adıyaman’da GTMK kafilesinde yer alan öğrencinin velisi Feriha Yiğittürk, olay yerinde büyük bir şok yaşadıklarını söyledi.
Feriha Yiğittürk, enkaz altından çocuklardan kurtulan olduğuna dair haberleri yalanladı; “Akşamdan bu yana depremden sağ kurtulan dört kişi burada. Kimsenin kurtarıldığına şahit olmadılar” dedi.
Veli Murat Aktuğralı’nın ilk andan itibaren enkazın başında olduğuna vurgu yapan Yiğittürk, “Kimsenin kurtarıldığını görmedi, kendi çocukları da dahil. Bu kirli bilgilerle kimsenin kafasını bulandırmayın. Ailelere boş umut vermeyin. 4 kişi o an kurtuldu, 31 insanımız toprak altında şu an… Buraya yardım gönderilmeli. KKTC kendi insanı için her şeyi seferber etmeli” çağrısında bulundu.
Demirel: 1 öğretmen ve 3 veli enkazdan sağ kurtuldu
KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, Adıyaman’da Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin bulunduğu enkazda arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Demirel, BRT’ye açıklamalarda bulundu.
Adıyaman’daki İsias Otel’de sabah saatlerinde 1 öğretmen ve 3 velinin enkazdan sağ olarak kurtulduğunu açıklayan Demirel, bu kişilerin isimlerini Cumhurbaşkanı’na ilettiği bilgisini paylaştı.
Demirel, depremin ardından sabah saatlerinde en acil durumun Adıyaman’da olduğu bilgisini aldığını ve bölgeye gittiğini belirtti.
Adıyaman’daki jandarma ve AFAD ekibinin otelde çalışmalar yürüttüğünü anlatan Demirel, Kıbrıs’tan gelen ekibin de çalışmalara başladığını kaydetti.