Başbakan Üstel: 4 kişi kurtuldu 35 kişiden henüz sağlıklı bilgi yok

Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman’da deprem nedeniyle çöken İsias Otel’de bulunan iki kafileyle ilgili olarak “’4 kişi kurtarıldı, 35 kişiden henüz sağlıklı bilgi yok” dedi.

Üstel, Ercan Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, KKTC’den giden kurtarma ekibinin, haber alınamayan kafilelerin kaldığı yere vardığını kaydederek, enkazda arama kurtarma çalışmalarına başlandığını, çalışmalara ara verilmeden devam edileceğini vurguladı.

Düzce’de bulunan iki kafilede herhangi bir sıkıntı bulunmadığını da belirten Üstel, Kahramanmaraş’taki iki ekibi ise yarın adaya getirmeye çalışacaklarını ifade etti.

Başbakanlık’tan açıklama

Adıyaman’da bulunan ve depremde herhangi bir zarar görmeyen Canbulat Lisesi kafilemizi sağ salim ülkemize getirmiş bulunmaktayız. Öte yandan Adıyaman’da bulunan yetkililerimizin yaptığı temasların ardından elde edilen teyit edilmiş verilere göre; Deprem felaketinden ciddi şekilde etkilenerek çöken diğer otelde Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinde 24 öğrencimiz, 4 öğretmenimiz ve 11 velimiz konaklıyordu. Deprem sonrası otelde bulunan 3 velimiz ve 1 öğretmenimiz kendi çabaları ile çöken binadan hafif yaralarla çıkmayı başardılar. Sağlık durumları iyi. Geriye kalan 24 Öğrencimiz, 3 öğretmenimiz ve 8 velimiz toplamda 35 vatandaşımız hala çöken binanın enkazı altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Adıyaman’a gönderdiğimiz kurtarma ekipleri çalışmalarını zorlu şartlarda yürütmeye devam ediyor. İş makineleri de kurtama çalışmalarına destek veriyor. Milli Eğitim Bakanımız, Adıyaman Valiliği ile daha çok insan gücü ve ek vinçler sağlanması için görüşmelerini sürdürüyor. Deniz yolu ile Türkiye’ye az önce varan 8 araç ve 30 kişiden oluşan Sivil Savunma ekibimiz ve 7 personel bir araçtan oluşan AKUT ekibi de Adıyaman’a doğru yola çıkmış bulunuyor. Bu ekibimizin de kısa bir süre içinde kurtarma çalışmalarına dahil olmasını bekleniyoruz. Kamuoyuna düzenli ve doğru bilgi aktarımına devam edeceğiz.