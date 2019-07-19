Galatasaray Falcao ile prensipte anlaştı

Galatasaray, Monaco’dan Falcao’yu kadrosuna katmaya çok yakın. Fulham’dan Jean Michael Seri’yi transfer eden Galatasaray, Kolombiyalı yıldız oyuncu Falcao ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı kırmızılılar, bu anlaşmaya göre Radamel Falcao’ya 7 milyon euro maaş ödeyecek. Bu ücretin yarısını Galatasaray verecek diğer yarısını ise sponsorlar karşılayacak.

Galatasaray, oyuncunun bonservisi için Monaco ile görüşmelerini sürdürüyor. Fransız ekibine maliyeti çok yüksek olan Falcayo’yu Galatasaray bedelsiz olarak kadrosuna katabilir.