Biniciler 5’inci kez engel geçti

KKTC Binicilik Federasyonu 5.Engel Atlama Yarışı Mağusa’da gerçekleşti.

Hafta sonu Gazimağusa’da Royal Riding Club’da düzenlenen yarışlarda, biniciler beceri ve atlarının hünerlerini sergilediler. Kıyasıya geçilen 5 farklı kategoride 89 yarış yapıldı.

Yarışlar iki gün boyunca saat 19.00’da başlayarak gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi.

İlk yarış 12 yaş altı x 70cm.kategorisinde 8 ayakta yapıldı. 70cm.acemi parkurunda 25 binici yarıştı. 90cm.barajlı yarışı ilk günün son yarışı oldu ve 27 ayaktan yapılan bu dalda iki binici hatasız geçerek barajlı koşuyu yapma hakkı kazandı.

Pazar günkü yarışlarda seyircilerin ilgisi oldukça fazla oldu. At severler ve bölge halkı yarışları büyük ilgi ile izlediler. Pazar günü 110cm.barajlı yarış ile başladı. Bu koşuda 16 yarış yapılırken, barajlı koşusu tek kazanan olduğu için koşulmadı. 120cm. yarışında ise13 binici kıyasıya yarıştı.

Bu yıl federasyon organizasyonunda yapılan yarışların birincisi 16-17 Mart Royal Riding Club’da, ikincisi 20-21 Nisan Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nde, üçüncüsü 11-12 Mayıs Aner Atlı Spor Kulübü’nde, dördüncüsü ise 15-16 Haziran Tunaç Atlı Spor Kulübü’nde yapılmıştı. 13-14 Temmuz Royal Riding Club’da gerçekleşen bu yarıştan sonra yapılması planlanan diğer yarışların tarih ve yerleri ise 24-25 Ağustos Aner Atlı Spor Kulübü, 21-22 Eylül Tunaç Atlı Spor Kulübü, 19-20 Ekim Asya Atlı Spor Kulübü, 16-17 Kasım Anar Atlı Spor Kulübü (Meclis Kupası) olarak planlanmaktadır.

Derecelere giren biniciler, atları ve kulüpleri şöyle:

12 Yaş altı X70cm. Yarışı

1) Ali Toruntay / Gypsi (Royal Riding Club)

2) Rıfat Özoktay / Venüs (Beşok Atlı Spor Kulübü)

3) Ada Arslanoğlu / Safari (Aner Atlı Spor Kulübü)

70cm. Acemi Parkuru Yarışı

1) Tural Rafizade / Ani (Royal Riding Club)

2) Mahmut Müezzinler / Arsenyos (Aner Atlı Spor Kulübü)

3) Tural Rafizade / Şayan (Royal Riding Club)

90cm. Barajlı Yarış

1) Soufyan Yousuf / Content (Terzioğlu Atlı Spor Kulübü)

2) Leyla Gökaşan / Wulensa (Terzioğlu Atlı Spor Kulübü)

3) Jasmine Çelebioğlu / Zorba (Tunaç Atlı Spor Kulübü)

110cm. Barajlı Yarış

1) Hayri Baykan / Corofina (Ferdi)

2) Buğçe Çetin / Olympia (Ferdi)

3) Soufyan Yousuf / Prosche (Terzioğlu Atlı Spor Kulübü)

120cm. Barajlı Yarış

1) Hayri Baykan / Corofina (Ferdi)

2) Hayri Baykan / Content (Ferdi)

3) Buğçe Çetin / Olympia (Ferdi)